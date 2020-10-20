北京新增报告1例境外输入确诊病例 详情公布

人民网北京10月20日电 据“健康北京”消息，10月19日0时至24时，北京新增报告1例境外输入新冠肺炎确诊病例。无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

新增境外输入确诊病例，女，27岁，10月13日从约旦经土耳其、丹麦乘坐CA878航班抵京，入境后经海关检测无异常送至隔离观察酒店进行观察。10月14日出现发热、头痛等症状，经120急救车转送至海淀医院发热门诊就诊；10月14日以来多次检测新冠病毒核酸为阴性，期间曾出现新冠病毒抗体阳性；10月19日其胸部CT影像检查出现感染症状、核酸检测结果呈现阳性。经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，临床分型为普通型。已由120负压急救车转送至地坛医院治疗。同航班密切接触者均已进行集中隔离医学观察，目前没有身体异常报告。