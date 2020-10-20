营养健康和制止浪费一个都不能少

【校长说】

勤俭节约是中华民族的传家之宝，理应在新的历史时期被赋予新的时代意义。作为基层学校，我们的做法就是化繁为简，比如，将校园里随处可见的垃圾桶适量“减少”，要求师生将自产垃圾分类投放到垃圾站，老师和学生们积极参与到垃圾分类、厉行节约的行动中来。

食为政首，粮安天下。关于饮食，我校采取在饮食结构和就餐形式上“两步走”，为厉行节约增添一份力量：第一步，狠抓“营养健康”之际勿忘“好吃”，我们采取的方式是由校级干部、主管学生住宿工作和食堂的干部、学生代表和食堂的经理、厨师及面点师共同研讨学生每餐食谱，之后再由校医从营养科学角度进行把关，最终确定每周食谱。这样就改变了过去“食堂做什么，学生吃什么，学生不满意也没有办法”的局面，学生想吃什么，在保证营养的前提条件下，食堂尽最大的可能满足学生需求，从实际效果来看，学生对食堂饮食的满意度提高了，学生喜欢吃了，倒掉的饭菜就大大减少，粮食浪费的现象也就得到了控制。第二步，改变学生食堂盛餐的形式，由食堂师傅盛饭改为学生自己盛饭，学生们掌握餐食选择的自主权，他们可以选择自己喜欢吃的食物，由此更好地把“光盘行动”落到实处。我们选择了竹园街校区初一年级作为试点，从试点情况看，学生自主盛餐，产生的厨余垃圾基本为零，由此也使食堂厨余垃圾量大大降低，达到了厉行节约的目的；同时还更加锻炼了学生，在盛餐互助的过程中让学生形成了团结互助组织观念。这样的创新“两步走”的做法也贯彻了这次《“制止餐饮浪费培养节约习惯”行动方案》中的口味与就餐形式创新的核心思想。

“俭，德之共也；侈，恶之大也。”勤俭节约是中华民族的传统美德，更是学生日常行为规范当中的要求。勤俭节约是传统美德，理应在新的历史时期受到更多社会角色的重视。让学生养成良好的节约习惯，一方面需要教师在日常的校园生活中严格要求学生，并通过主题班会等多种形式扩展和加深学生关于勤俭节约的理解，让学生从思想上认识到勤俭节约的重要性、必要性；另一方面，这又需要家庭与学校之间通力合作，为学生营造起勤俭节约的良好氛围。身传胜于言教，家长与学校教师若都能以身作则、行为示范，往往能起到润物无声之效。

培养学生勤俭节约良好美德，贵在习惯养成。只有学校建立好家校共育的机制，才能真正让节约成为习惯。作为学校管理者，我们要始终以身作则，并协同学校其他管理干部及教师研制符合本校实际情况的节约措施。通过顶层设计、层层渗透的模式，把厉行节约从自发转化为自觉，在持之以恒中把勤俭节约变成习惯。

（作者：景文忠，系首都师范大学附属房山学校校长）