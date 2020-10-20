守医者初心 担健康使命

【扶贫印记】

讲述人：青岛市崂山区社区卫生服务中心中医科医生 李昂

2019年8月，我报名到贵州安顺进行医疗对口帮扶，目的地是普定县补郎苗族乡卫生院。尽管有心理准备，但刚到的时候还是遇到了不少困难。住的房间是卫生院院长腾出来的，这是当地的最高礼遇了。

我去补郎乡卫生院的第一件事，就是帮助建设中医科。青岛崂山区和普定县卫健系统有着长期稳定的帮扶关系。我们先后投入100多万元给普定县建起了4个村卫生室。我用了一个多月的时间，往返十几次县城，采购了所有必备用品，中医科的牌子总算挂起来了。

科室有了，但是缺医生。山区群众普遍对中草药很有感情，最渴望好中医，但受过正规系统中医教育的医生全县也没几位。

有一次，我接诊了一位72岁的苗族老阿婆。她听说乡里来了大城市的医生，就从寨子里步行3个多小时来找我，一问才知道她是为了省下30元的车费。经过精心诊治，老人家的病情很快得到缓解，花了两元拿了十几天的药，她连声道谢。看着老人佝偻的背影，我心里还是挺沉重的。虽然国家的新型农村合作医疗政策已经普惠到最偏远的村寨，但老人还得翻山越岭来看病，根本问题是缺医生。

于是，我在出诊过程中，就注意联络各村寨有中医基础的村医和懂得一些中草药知识的村民。以他们为学员，我的第一期中医理论和实践培训班开课了。经过一段时间学习，大家收获很大。县里得知这一情况后，组织了全县医生的中医培训，我也受邀去讲课。与此同时，补郎乡卫生院的中医科也得到了群众认可，平均每月接诊超过600多人次。

贫困山区的病人和城市病人有很大的不同，他们往往是积劳成疾，或者小病拖成大病，急需更好的医疗服务。我一个人的力量很有限，但一看到病人，就有使不完的劲儿。我跟妻子说，33岁了，自己从来没有这么拼过，也从来没想过会这么亏欠家人。但回过头来，在补郎乡的日日夜夜算得上我人生最难忘也是最有价值的一段光阴。

2020年是脱贫攻坚的决胜之年。贫困地区的医疗健康事业，还有很多需要我们医务工作者去做。我与普定县和补郎乡的故事，也许刚刚是个开始。

（本报记者吕慎、刘艳杰采访整理）