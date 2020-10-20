不要大陆疫苗？民进党又自己打脸

民进党当局卫生部门负责人陈时中公开表示台湾不用大陆疫苗，话音未落就被打脸：台湾近日宣布获得德国公司疫苗的代理权，隔天被发现这款新冠疫苗是德国公司与大陆制药厂合作研制。选择哪款疫苗，难道不该基于专业而非政治考量？只要是大陆产品，再好也坚决不用？台湾离不开大陆，两岸社会生活深度融合的趋势不可阻挡，民进党不顾现实为反而反，注定狗吠火车。

根据公开报道，当前国际上共有9支新冠疫苗进入第三期临床试验，其中4支是中国大陆制，1支为俄罗斯制，另外4支为欧美制。面对大陆疫苗研发成果卓著的事实，陈时中却放话“不买大陆制疫苗”，把政治优先和罔顾人命堂而皇之写在脸上，引来岛内舆论痛批“反人类”“是有多恨大陆”“对‘台独’来说，从头到尾疫情只有一个功能，就是用来‘台独反中’，用疫情黑大陆”。

按照陈时中们的逻辑，如果世界上只有大陆研发出疫苗，没有欧美替代品，是不是也坚决不用？大陆产品能救命也不要？莫非这就是陈时中之流的“骨气”，就是民进党标榜的“台湾人的勇敢”？然则，民进党当局要不要直接宣布不买大陆一切产品和原材料？台湾每年对大陆上千亿美元的顺差，民进党敢不敢说一句“我不要了”？

两岸深度融合早已涉及社会生活方方面面，不是民进党想“散”就能“散”。以口罩为例，民进党当局宣布口罩不许出口大陆，又高调宣称“口罩自产”，摆足与大陆“划清界限”的姿态。事实却是，疫情发生前台湾九成口罩进口自大陆，今年疫情暴发后台湾也从大陆进口了1亿多个口罩，相当于2019年全年进口的1/4。“口罩自产”迅速穿帮，岛内产能不足，厂商不堪民进党当局压榨只能从大陆偷偷进口口罩上缴。而且，岛内生产口罩的原材料九成以上来自大陆，民进党何不宣布原料也不用大陆的？

此前，民进党当局曾下架大陆影音平台，结果被发现蔡英文、苏贞昌和一些高喊禁“爱奇艺”的“立委”都追大陆剧；民进党曾疯狂抨击ECFA（两岸经济合作框架协议），不久前却又腆着脸求大陆“不要断”；民进党当局限制两岸经贸交流，却又拿台湾农产品出口大陆创新高当政绩……民进党口说不要，身体却很诚实。如岛内网友所说，台湾贸易盈余来自大陆，中药九成来自大陆，汽车零组件来自大陆，你能断得了吗？

从视大陆疫苗如蛇蝎，到对有“大陆成分”的疫苗大表赞赏，民进党当局的双重标准暴露无遗。“为反中而反中”“为脱中而脱中”一再遭遇尴尬，显然不是偶然，违反生活常理违背经济规律，当然会屡屡碰壁，头破血流。

两岸经济生活融合发展是市场的必然选择，是两岸民众的需求所在和民心所向，历史大势不是民进党伸出螳臂就可阻挡。台湾今年1至6月总出口年增长率为0.5%，同期出口到大陆及香港的年增长率为9.8%，占总出口的42.3%，创历年新高。民进党当局力推“新南向”，但台湾同期出口到东盟的年增长率为负4.8%，不升反降。可见政治操作不敌客观现实，做的是无用功甚至负功。

民进党否定大陆的一切，抹黑大陆防疫成绩，污名化大陆口罩，禁止台湾民众喜爱的大陆产品入岛，连可以救命的疫苗都要做政治文章，打的是自己的脸，破坏的是两岸关系，最终伤害的还是台湾民众的切身利益。有如此不问苍生只问选票的政党横行岛内，千方百计将本该属于台湾民众的好处拒之门外，真是台湾的大不幸！