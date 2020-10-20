中国经济向好态势来之不易

10月19日，国家统计局发布了前三季度国民经济运行数据。中国再次交出了一份令世人瞩目的“亮眼答卷”。

第三季度GDP同比增长4.9%；前三季度GDP同比增长0.7%；全国夏粮早稻产量比上年增加224万吨；牛奶产量同比增长8.1%；载货汽车、工业机器人、集成电路产量等同比实现两位数增长；全国城镇新增就业完成全年目标任务的99.8%……前三季度，中国经济稳住了！

逆水行舟，不进则退。中国经济之所以能取得这样来之不易的成绩，靠的是以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，靠的是中国特色社会主义制度的巨大优越性，靠的是中国千千万万劳动者的艰苦努力与付出。

——实事求是，才能真正解决问题。疫情给人民生命安全和身体健康带来严重威胁。对此，中国共产党始终牢牢坚持“人民至上、生命至上”的理念，团结带领全国各族人民同时间赛跑、与病魔较量，夺取了全国抗疫斗争重大战略成果。实事求是的态度、求真务实的作风，为统筹推进疫情防控和经济社会发展创造了条件，也为复工复产复商复市奠定了基础，助推中国经济在全球范围内实现了率先复苏。

——科学施策，才能有效化危为机。面对疫情给中国经济带来的短期冲击，中国坚持用全面、辩证、长远的视角分析形势、科学寻策。与其他一些经济体采取“大水漫灌”的强刺激手段不同，中国坚持新发展理念，在做好疫情防控常态化工作同时，坚持以供给侧结构性改革为主线，牢牢把握扩大内需这个战略基点，大力保护和激发市场主体活力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，最终在促进经济有效恢复的同时，进一步带动了发展质量的提高。

——放眼长远，才能育新机开新局。随着中国经济数据持续向好，世界银行、国际货币基金组织等机构纷纷上调了对中国前景的预期。这份信心，不仅来自于中国经济当下的良好表现，更基于对中国经济的长远展望。从加快完善社会主义市场经济体制，到缩短“负面清单”、持续放宽外资准入；从紧锣密鼓推动脱贫攻坚，再到支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区……今年以来，中国各项改革开放举措压茬推进，经济发展的创造性、协调性、普惠性、开放性与可持续性均稳步提升。

寒风中的炭火最珍贵。当前，尽管世界经济形势依然复杂严峻，不稳定、不确定性较多，中国经济自身持续复苏向好的基础仍需巩固，但中国将始终站在历史正确的一边，向改革要动力，靠开放谋发展，为世界经济贡献更多的正能量。从中国经济的身影中，人们看到世界经济的复苏希望。

（作者为本报评论员）