法国确诊病例突破90万例 马克龙夫人接触感染者而进入隔离

中新社巴黎10月19日电 (记者 李洋)当地时间19日，法国新冠肺炎确诊病例突破90万例。官方当天发布消息说，法国总统马克龙夫人布丽吉特因接触感染者而进入隔离。

根据当晚发布的疫情数据，法国官方累计确诊病例当天突破90万例，达910277例。法国过去14天新增病例达27万例。法国新冠肺炎死亡病例现为33623例，新增死亡病例146例。

数据显示病毒依然在进一步扩散。正在调查中的聚集性感染病例增至1775起，19日单日新增聚集性感染病例为70起；病毒检测阳性率已升至13.4%的新高。

法国新冠住院患者和重症患者人数明显增加，医疗系统压力持续加大。19日法国新冠住院患者为11661人，比前一日增加743人；重症患者突破2000人，现为2099人，比前一日增加151人；大巴黎地区住院患者人数19日已达3168人，比前一天增加114人。

法国官方19日发布消息说，总统马克龙夫人布丽吉特于15日曾接触一名新冠病毒感染者，这名感染者于19日确诊，并且有发病症状。布丽吉特因此接受隔离，为期7天。官方透露布丽吉特目前没有症状。

现年67岁的布丽吉特最近曾参加一些活动，如本月12日在教育部长布朗盖的陪同下访问大巴黎地区的学校。由于布丽吉特进入隔离，她将不会出席定于本周在巴黎举行的悼念被害教师活动。法国总统府消息人士称，布丽吉特也将在个人生活中采取相关防疫措施。

法国总理卡斯泰19日与欧洲央行行长拉加德会面，两人讨论了第二波新冠肺炎疫情的经济影响。卡斯泰当天在与法国地方官员会面时表示，第二波疫情来袭对经济的影响很大。他同时还说，政府此前宣布的经济刺激计划不会推迟实施。