入秋后的四川甘孜藏族自治州九龙县，层林尽染。漫步在干净平整的乡村公路上，成片的白芨园郁郁葱葱。三岩龙乡柏林村一大片白芨园正开着紫色小花，这是贫困户余正华脱贫致富的希望。找来药材种植专家免费指导，协调银行贷款3万元，在县里扶贫干部的帮助鼓励下，他去年试着种了3亩地，结了万把斤，卖了6万多块钱，纯赚3万多元。

余正华家总共3口人，2014年被纳入贫困户以前，全家年均总收入3600元左右。“村里前年种植白芨的人都发财了，全乡加起来起码种了300多亩，种得多的一家就卖了20多万元。可惜我胆子小，又没有本钱，跟家人合计来合计去还是没敢行动。”余正华说。

“现在村里合作社和我们签了保价收购协议。今年我打算扩大规模，把同村外出务工的王荣家的4亩地租过来，加上之前种的就差不多7亩地。等明年赚钱了，我想把房子翻修一下。”余正华对脱贫后的好日子充满了憧憬。

九龙县地处攀西平原与青藏高原的过渡地带，常年雨量充沛，日照充足，非常适合药材生长。2018年以来，成都市青白江区坚持把帮助受扶地做大做强主导产业作为根本之策，创新探索“1+N”模式，由1个药材自主研发中心，由点及面带动N个合作社种植推广，实现全县药材产业连片规模发展，有力助推了九龙县脱贫致富。

“自从成都青白江区帮我们引进了龙头企业中康源医药公司，在华邱村建设了药材自主研发中心，我们才真正拥有了药材种植这个致富产业。”九龙县农牧科技局副局长杨永健向我们介绍。

药材种植离不开科学的技术支撑，而自主研发中心恰好具备这样一些功能：种植加工培训、仓储物流和精深加工等。从研发中心“育种”，到种植基地“遍植”，通过大力推广“龙头企业+合作社+种植大户”“合作社+种植散户”等发展模式，积极培育一批专业合作社、药农经纪人、药农带头人等新型经营主体，九龙县迅速开启了药材产业链的致富之门。

“为实现经济效益的最大化，前期我们优选了一些市场容量大、价格波动小以及采收周期可调控的药材品种参与驯化试种，以此来降低老百姓的种植风险。”九龙县委副书记、县长宋晓军说。

目前，三岩龙乡共有158户群众种植白芨。除白芨种植外，九龙全县已建成3个药材种植示范基地，累计流转土地5000余亩，群众土地租金收入200余万元，带动就近就业1000余人，人均务工月收入超过1500元。

《 人民日报 》（ 2020年10月20日 13 版）