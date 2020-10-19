中关村生命科学园发展论坛2020暨中关村生命科学园20周年成果展开幕

聚焦数据要素引领医药健康发展新机遇，关注全球抗疫背景下科学技术发展新趋势，10月19日，中关村生命科学园发展论坛2020暨中关村生命科学园20周年成果展在京开幕。

揭幕仪式上，中关村发展集团董事长赵长山代表活动主办方发表致辞时表示，中关村生命科学园是中关村发展集团在大健康领域投资建设的特色园区。经过20年发展，园区人才、技术、资本、服务等创新创业要素不断聚集，孵化转化和产业服务配套逐步完善。随着未来国家新型研发机构在此揭牌，园区将进一步促进基础研究、应用研究与产业转化的融合发展，加速提升园区企业科技创新能力。未来，中关村发展集团将发挥创新生态集成服务的优势，加快推进生命园公司转型发展，为北京“生命谷”的建设做出更大贡献。

北京脑科学与类脑研究中心主任、首都医科大学校长饶毅，中国科学院院士、北京生命科学研究所学术副所长邵峰，中国科学院院士、北大医学院第六医院院长陆林以及北京康辰药业股份有限公司董事长王锡娟，分别代表入园机构和企业分享了他们在园区工作的感受以及未来参与园区创新生态建设的计划，并表达了对园区未来发展的美好祝愿。

据主办方介绍，今年是中关村生命科学园建设运营的第20年。20年间，中关村生命科学园吸引了一大批国内外知名的科研机构和生物医药企业汇聚于此，并形成了以基础研究为核心，从研发、中试、生产到临床应用的生物医药体系完整产业链。经过20年发展，园区已成为国内一流的生命科学研发和产业聚集区，并在面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康方面做出了应有的贡献。

该负责人介绍，本次以“数据要素引领医药健康发展新机遇”为主题的论坛活动，将从本月19日持续至25日。活动将分为国内版与国际版两个部分。其中由科学·亚洲与园区合力主办的以“免疫系统的多组学研究方法”为主题的学术研讨活动，将通过线上参与和直播的方式，展现世界各地专家嘉宾围绕“感染免疫反应”“癌症”“新技术”“自身免疫和调控网络”等专题展开分享和探讨。这也是科学·亚洲连续第二年与中关村生命科学园共同举办国际化学术研讨活动，是中关村生命科学园打造国际化品牌的一项重要举措。

本次活动的国内部分通过线下方式展开。重点活动包括19日-23日在园区内开展的2020全球医药健康大数据峰会、“十四五”国家科技抗疫前沿论坛、医药健康领域青年科学家论坛、全球抗疫背景下的生物医药先锋技术创新路演、中关村生命科学园企业发展论坛、“队列资源支撑医学进步”论坛暨2020年中国队列共享平台年会，以及24-25日在北京国际会议中心举办的2020中国研究型医院高峰论坛等。

该负责人表示，中关村生命科学园的20年，是机制、人才、技术、资本、服务等创新创业要素聚合反应的20年，这里所积淀与承载的各类创新实践，创造了首都生命科学和医药健康产业的特有底蕴和活力、模式与价值。

会上，《中国生命科学拓荒者》宣传片及《适应性创新》、《从零开始》两本新书发布。