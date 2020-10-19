第五届心身健康国际论坛在京举办

10月18日上午，“第五届心身健康国际论坛暨全球健康使者HPTO大会”在奥伦达原乡小镇举办。与会嘉宾围绕“新中式健康生活”主题，从各自领域出发，多维度解读健康生活的秘诀，探讨当代人应如何实现心身健康；共同探讨健康生活的实现路径和发展方向，助推“健康中国2030”落地实践。

奥伦达创始人刘向阳发表演讲

奥伦达创始人刘向阳表示，医疗能够解决疾病的问题，但是健康应该由生活方式来解决。奥伦达以中国传统文化、中医为基础，通过搭建先进的整合医学体系，围绕人们的健康生活方式提供全方位、全家庭、全生命周期、全成长阶段的产品和服务。

北京体育大学运动医学教授王正珍强调，运动是良医，运动是免疫力。通过系统性、科学化、个性化的指导方案，即运动处方，我们可以提高免疫力，预防、延缓、治疗慢病。

北京大学人民医院教授纪立农，通过视频分享了生活方式对慢性病的重要影响。他指出，健康生活方式可以干预糖尿病，坚持合理饮食、远离烟草、适量运动、心情愉快，糖尿病患者也可以享受自己的健康。纪立农教授还分享了自己在奥伦达健康促进中心MTT进行运动训练，促进健康的数据和经验。

北京师范大学心理学部教授张西超认为，心理健康除了心理调节，更需要业余生活、运动、大自然等系统性综合调整。奥伦达关注人们的心理健康，注重人们的心身平衡，理念和实践都非常领先。

国际老年学和长寿学专家原野建议，人要活到老学到老，提高自己健康的智慧能力和知识，从而提升幸福生活指数。

国老中医药专家庞国明从传统养生角度出发，强调了治未病的重要性。庞国明表示，实施有效措施，预防疾病发生与发展，做到“未病先防，既病防变，瘥后防变，择时防变。”

同时，健康使者全球俱乐部HPTO CLUB在会上正式启幕。