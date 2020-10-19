新华保险助力“跑遍中国”线上马拉松系列赛事开赛

10月16日下午，“跑遍中国”线上马拉松系列赛正式启动。新华保险作为本项赛事的官方唯一指定保险机构，将为所有参赛选手提供单场赛事每人20万元意外伤害和2万元意外伤害医疗保险保障服务。

中国田径协会主席段世杰表示，过去几年，中国马拉松事业飞速发展。在急速发展的过程中，不可避免出现一些问题。“跑遍中国”赛事希望通过创新的方式，聚合官方协会、品牌合作伙伴等，为中国路跑行业中的一些问题提出全新的解决方案。希望中国田协与新华保险的强强联手，共同开启线上马拉松的新时代。

新华保险党委书记、首席执行官、总裁李全代表公司接受赛事主办方的合作伙伴授牌并致辞。他表示，保险的本源是为守护人民的美好生活保驾护航。新华保险将积极发挥保险保障和社会管理的重要职能，广泛参与各类社会公益。同时，将以参与本次赛事为契机，成为践行“健康中国”战略的“排头兵”，成为推动“跑遍中国”系列赛事的“宣传员”，为赛事注入新华活力，为全民健身、健康保障事业发展贡献新华力量。

据了解，“跑遍中国”线上马拉松系列赛是中国田径协会首次主办，并携手全国31个省市自治区体育主管部门共同打造的线上+线下全民健身IP，通过贯穿全年365 天的百余场赛事，以创新融合的赛事玩法，逐渐点亮中国版图，吸引众多人群参与跑步健身活动，引领全民健身，助力全民健康。

“跑遍中国”系列赛将于2020年10月至2021年10月举办，持续全年跨全国（不含港澳台）31个省、自治区、直辖市，并于2021年10月举行一场线下收官赛及一场路跑盛典。在此期间，新华保险将充分发挥专业优势和服务网络，为赛事提供全面保障服务。

中国田径协会主席段世杰，中国田径协会副主席蔡勇，中国田径协会副主席、云南省体育局党组书记、局长尹勇，中国田径协会副主席、中田体育董事长祝仕兴等领导出席启动仪式新闻发布会。新华保险党委书记、首席执行官、总裁李全，副总裁李源出席活动并讲话。