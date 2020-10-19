直播预告：口腔颌面外科 守住患者的美丽

口腔颌面外科是一门以外科治疗为主，研究口腔器官包括牙、牙槽骨、唇、颊、舌、腭、咽等，颌面诸骨（上颌骨、下颌骨、颧骨等）、颞下颌关节、面部软组织涎腺以及颈部某些相关疾病的防治为主要内容的学科。

作为一个较细的学科分类，口腔颌面外科是在实践中逐步发展而形成的一个医学分科，在口腔疾病患者的后续修复康复也有着不断地进步。中国口腔颌面外科也在这样不断进步的过程中逐步增强诊治能力，并一步步处于国际同行业的领先水平。

2020年10月19日（周一）14:00—15:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔颌面头颈肿瘤科主任张陈平做客演播室，为大家讲述中国口腔颌面外科的发展历程及未来展望，欢迎大家收看。

专家简介

张陈平，上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔颌面头颈肿瘤科主任，上海交通大学口腔医学院副院长。二级教授、博士生导师、主任医师。

任中华口腔医学会口腔颌面头颈肿瘤专委会主任委员、中国抗癌协会头颈肿瘤专委会候任主委，兼任爱丁堡皇家外科学院头颈肿瘤与修复培训中心主任、国际口腔颌面外科医师协会培训中心主任。

屡获全国科技先进工作者、上海市领军人才、上海市十佳医生、上海市“仁心医师”奖、上海市杰出专科医师奖、上海工匠、市科委优秀学科带头人等荣誉称号或人才项目。30余年来致力于口腔颌面-头颈肿瘤的临床及基础工作，在中晚期口腔颌面-头颈肿瘤的诊疗、外科根治及修复方面造诣崭远，享誉国内外。

擅长

口腔颌面头颈肿瘤术后缺损功能性修复重建，“腓骨移植修复下颌骨缺损结合牙种植牵引（DID）技术的临床应用研究”达到国际领先水平。

口腔颌面外科的重要性

口腔颌面外科学是口腔临床医学中的重要学科之一，以美国为代表的世界先进发达国家的口腔颌面外科，由于在医疗体制结构上不同于我国，他们的医疗范围主要局限在牙及牙槽外科、正颌外科、颞下颌关节外科和外伤等。

我国口腔颌面外科学业务内容要广一些，除口腔外科疾病等外，还包括颌面整复外科、显微外科、头颈肿瘤外科等内容。我国口腔颌面外科还有传统医学中医学的结合和参与，因此被众多国际学术权威和学者誉为"中国式的口腔颌面外科学"。口腔颌面部疾患，尤其头颈肿瘤是危害人类健康最重要的疾病之一。提高头颈肿瘤患者的生存率和生存质量是当前口腔医学领域中倍受重视的研究课题。

虽然我国口腔颌面外科起步与国外相比晚了若干年，但从口腔颌面外科的发展速度、发展规模、研究领域和学术水平来说，并不比国外落后。在老一辈口腔颌面外科专家的不懈努力下，已形成了以口腔颌面部肿瘤的诊治与研究、口腔颌面部畸形与缺损的修复与研究、颞下颌关节病的诊治与研究等为主攻方向的口腔颌面外科学。并涵盖了国际上口腔颌面外科、头颈外科和显微外科等主要学科的研究领域。

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