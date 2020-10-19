山东省烟台市新增1例境外输入新冠肺炎无症状感染者

人民网北京10月19日电 19日，山东省烟台市卫健委在官网发布消息，10月18日，烟台市新增1例境外输入新冠肺炎无症状感染者。

详情为，刘某某，男，50岁，招远人。9月29日晚由几内亚乘坐AF748航班，9月30日晨抵达法国巴黎。9月30日晚，乘坐AF202航班，10月1日下午抵达天津滨海机场，随后在天津集中隔离14天，期间核酸检测结果均为阴性。10月16日解除集中隔离后，由专车送至天津滨海机场，乘坐SC4718航班下午抵达青岛流亭机场，由我市驻青岛机场口岸专班点对点接回并转运至招远市集中服务点。10月17日至18日，招远市人民医院和招远市疾控中心分别筛查核酸阳性，烟台市疾控中心复核阳性，综合流行病学史、临床表现及实验室检测结果，专家组判定为无症状感染者;感染来源初步判定为境外输入。

山东省烟台市卫健委发布消息显示，刘某某在烟台市的相关接触人员已全部予以集中隔离医学观察，涉及的车辆和场所等已全部进行消毒。