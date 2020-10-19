助力男科疾病分级诊疗 “关爱男性健康”公益基金在京启动

10月18日，“关爱男性健康”公益基金在京启动。

“关爱男性健康”公益基金启动

据WHO报告，男科疾病是继心脑血管疾病、癌症之外，威胁男性健康的第三大杀手。随着社会发展，男性健康服务需求人群不断增多，而与之发展不相称的是百姓的男性健康素养、男科疾病防治知识贫乏。该公益基金计划在全国范围内开展基层男科公益培训、男性健康科普推广等公益活动，助力男科疾病分级诊疗。

公益基金发起人，中华医学会男科学分会主任委员，邓春华致辞

“由于大众普遍缺乏对男科疾病的认知，在男科疾病防治方面存在许多误区，不敢或不愿面对男性健康方面的问题。”公益基金发起人、中华医学会男科学分会主任委员邓春华教授表示，“越来越多的研究表明，男科疾病及男性健康问题不但贯穿从儿童至老年的全生命周期，而且，许多男科疾病还与心血管疾病、代谢疾病等重大慢病的发生发展密切相关，往往是这些慢病早期临床症状和预警指标，影响男性健康、家庭和睦和社会的和谐发展。”因此，我们应该从全生命周期、从整体健康和全人群角度关注男性健康，提高全民的健康素养。

中国初级卫生保健基金会副理事长，周庆年讲话

“不规范的“男科‘伪科普知识’泛滥，而男性健康问题又有隐私性特点，这在较大程度上影响了人们的正确判断与相关干预。”中国初级卫生保健基金会副理事长周庆年表示，男科疾病可以作为男性健康的风向标，对男性的整体健康水平起到提前预警作用，加强男性健康科普与男科建设势在必行。

据相关负责人介绍，“关爱男性健康”公益基金成立后，将通过搭建中国男科公益培训平台，进一步推进中国男科强基层燎原工程（男科疾病规范化诊疗培训）和国家卫健委医药科技发展研究中心的适宜技术真实世界研究推动男科学科建设项目，在全国范围内将陆续发起“万名基层男科人才培养计划”、“千名青年骨干男科医师提升计划”、“百个男科医联体互助计划”、“男科医生MCN科普训练营”、“互联网男科规范化诊疗专家共识”等一系列公益项目，并且与多家公益支持媒体合作，支持和鼓励更多男科医生产出更加权威和有益的健康科普内容，打造男科品牌医生，助力男性健康科普传播。

“以学术带诊疗，促进区域内男科疾病分级诊疗，实现基本男科疾病诊疗的规范化和标准化。”邓春华表示，在后疫情时代，公益项目的开展也将充分利用互联网医疗平台，通过开展远程教育培训，线上学术交流，为广大基层男科医生在“男科疾病规范化诊治”方面提供学习、交流、分享的平台。通过线上线下活动相结合的方式，覆盖更广泛的男科医生群体和男性患者群体，探索常见男科疾病的互联网医院诊疗路径、建立在线全国男科疾病病例随访数据库，借助互联网+医疗健康”赋能男科事业发展。全面落实“健康中国行动”从疾病为中心转向以健康为中心的精神，把男科疾病诊治与男性健康管理融合，男性健康融入大健康，进行全生命周期的男性健康管理。

该公益基金由中华医学会男科学分会主任委员邓春华教授发起，在中国初级卫生保健基金会设立。