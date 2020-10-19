国家卫健委：10月18日新增确诊病例13例 均为境外输入病例

人民网北京10月19日电（记者 杨迪） 据国家卫生健康委官网消息，10月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例13例，均为境外输入病例（上海5例，广东3例，天津2例，陕西2例，山西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例16例，解除医学观察的密切接触者1127人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例236例（其中重症病例1例），现有疑似病例3例。累计确诊病例3123例，累计治愈出院病例2887例，无死亡病例。

截至10月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例249例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例80802例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85685例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者845945人，尚在医学观察的密切接触者7851人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者33例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察21例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者401例（境外输入400例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5822例。其中，香港特别行政区5241例（出院4973例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区535例（出院491例，死亡7例）。