广州花都无症状感染者测序溯源分析完成：证实感染来源于境外输入病例

新华社广州10月18日电（记者徐弘毅）广州市卫健委18日通报，10月18日，疾控部门已完成花都无症状感染者王某基因测序溯源分析，从进化关系来看，广州花都无症状感染者王某感染的病毒基因序列与王某工作的隔离酒店发现的境外输入病例病毒基因序列高度同源，主要变异位点完全一致。这个结果与之前流行病学调查结果完全吻合。因此，可以完全确认王某感染来源于隔离酒店的输入病例。

广州市在10月17日已经完成重点区域人员排查的基础上，对毗邻地区实施愿检尽检。截至10月18日7时，共完成应检尽检，愿检尽检148295人，核酸检测结果均为阴性。王某活动轨迹涉及的区域外环境检测结果也均为阴性。此外，集中隔离的密接接触者目前身体状况良好，疾控部门将继续做好医学观察工作。

据广州市卫健委17日通报，该名感染者常住广州市，为入境人员隔离酒店员工。经流行病学调查，该名感染者在10月12日协助隔离酒店部分隔离人员处理快递时，未按照规范开展防护，仅佩戴口罩，没有戴手套、穿鞋套，隔离衣穿着不规范，且与隔离人员有近距离的交流。12日当天，与其有近距离接触的隔离人员被确诊为新冠肺炎确诊病例。