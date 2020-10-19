国际最新研究：婴儿感染新冠病毒大多因环境暴露亦有垂直传播
据中新社报道，施普林格·自然旗下国际学术期刊《自然-通讯》最新发表一篇医学研究论文称，研究人员根据对176个婴儿报告病例的分析，发现70%新生儿感染新冠病毒(SARS-CoV-2)是由环境暴露引起的，另30%的报告病例可能是从母亲那里垂直感染的。
该论文通讯作者、法国巴黎萨克雷大学医院丹尼尔·德·卢卡(Daniele De Luca)及其同事对已公布的新生儿(出生后30天内)新冠病毒感染病例进行荟萃分析，其病毒感染定义为至少一次鼻咽拭子检测呈阳性和/或在血液中检测到特异性抗体。他们共分析了截至2020年8月30日的176例病例，发现在30%可能由母亲传染给婴儿的病例中，约9%被证实是垂直传播，而且感染可能发生在分娩前或分娩期间。
论文作者分析，55%的婴儿(97例)后来发展为新冠肺炎患者，他们的临床症状似乎与老年患者报告的症状相似，包括呼吸道症状(52%的病例)、发热(44%)、胃肠道症状(36%)和神经系统(18%)症状。此外，论文作者在研究出生后至少72小时发生的感染时发现，样本中母婴同室的婴儿——医院婴儿床放在母亲床位旁边，似乎有较高的新冠病毒感染率。他们认为，如果母婴同室，则应提供适当的卫生措施和防护设备，以减少因环境暴露而造成的传播风险。
论文作者还指出，母乳喂养与新冠病毒感染无关联，他们认为通过母乳传播病毒的情况很罕见，这方面还需要开展进一步的研究。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn