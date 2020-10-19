国际最新研究：婴儿感染新冠病毒大多因环境暴露亦有垂直传播

据中新社报道，施普林格·自然旗下国际学术期刊《自然-通讯》最新发表一篇医学研究论文称，研究人员根据对176个婴儿报告病例的分析，发现70%新生儿感染新冠病毒(SARS-CoV-2)是由环境暴露引起的，另30%的报告病例可能是从母亲那里垂直感染的。

该论文通讯作者、法国巴黎萨克雷大学医院丹尼尔·德·卢卡(Daniele De Luca)及其同事对已公布的新生儿(出生后30天内)新冠病毒感染病例进行荟萃分析，其病毒感染定义为至少一次鼻咽拭子检测呈阳性和/或在血液中检测到特异性抗体。他们共分析了截至2020年8月30日的176例病例，发现在30%可能由母亲传染给婴儿的病例中，约9%被证实是垂直传播，而且感染可能发生在分娩前或分娩期间。

论文作者分析，55%的婴儿(97例)后来发展为新冠肺炎患者，他们的临床症状似乎与老年患者报告的症状相似，包括呼吸道症状(52%的病例)、发热(44%)、胃肠道症状(36%)和神经系统(18%)症状。此外，论文作者在研究出生后至少72小时发生的感染时发现，样本中母婴同室的婴儿——医院婴儿床放在母亲床位旁边，似乎有较高的新冠病毒感染率。他们认为，如果母婴同室，则应提供适当的卫生措施和防护设备，以减少因环境暴露而造成的传播风险。

论文作者还指出，母乳喂养与新冠病毒感染无关联，他们认为通过母乳传播病毒的情况很罕见，这方面还需要开展进一步的研究。