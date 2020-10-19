“丁零零……”下午3点35分，随着清脆的铃响，位于江西省南昌市东湖区的邮政路小学放学了。三年级八班的邓伟（化名），出了校门口就拉着爷爷的手，拐进了旁边的小超市，快速地选完好几样，等着爷爷结账。

邓伟是全校1400多名在校就餐的学生之一。这些学生约占学生总人数的一半。午餐是由外包公司统一制作配送的：红烧鸡块、鱼香肉丝、酸熘土豆丝，主食是一份米饭和蒸点。

中午同学们领回自己的午餐后，大多吃得津津有味。但邓伟和几名同学却扒拉着餐盒、好半天才往嘴里送一口。“这小家伙爱吃甜食，不爱吃饭。”班主任陈志平挺操心。

说起校园食物浪费现象，同在东湖区的豫章小学副校长杜子彦颇有感触：“孩子挑食是很重要的一个原因。我们学校门口就有不少零食铺子，有些孩子午饭扒拉两下，不爱吃就倒掉，下午宁可饿着肚子，放学爷爷奶奶来接，指啥买啥，都成习惯了。”

不过，也有孩子反映，学校饭不好吃，清汤寡水的，想吃汉堡薯条和烧烤。“统一配餐讲究口味清淡，可能不符合部分孩子的口味，今秋开学以来，已建议配餐公司改善口味，但前提是确保营养健康。”杜子彦说。除此外，有低年级的学生反映：“自己饭量比较小，有时候吃不下那么多。”可为了保证学生营养，学校餐饮配送招投标有最低标准，高低年级用一样的分量，并没有更多选择。

减少餐饮浪费，既要改善口味、提供多样化选择，教育引导也必不可少。“加强‘食育’很有必要！”陈志平说。在邮政路小学，少先队大队部通过“红领巾广播站”向全体少先队员发出了“光盘行动我先行”的号召。校后勤处收集学生对饭菜的意见反馈，推动餐饮公司针对学生口味推出味道更可口、营养更丰富的菜品。每班还选出了“米粒管理员”，为每日光盘的同学发放一张“节粮小标兵”卡片，到了月底学校会评比出各班“节粮小先锋”给予表扬和相应奖励，以增强学生节约粮食的意识。

豫章小学则邀请江西安义县的“种粮大户”凌继河，利用新鲜的稻穗给孩子们上了生动的一课。了解到稻子成熟的不易后，孩子们挂在嘴边最多的就是“粒粒皆辛苦”。

“光盘创意绘画大赛”“菜园劳动体验课”“光盘签名活动”……除了这些丰富多彩的活动，还有学校校长、学生家长以身作则，带头制止浪费。豫章小学设置了“校长陪餐制”“家长陪餐制”，每天有两个班级的学生在校食堂与校长、老师、家长代表一起用餐。此举原是确保餐饮达标、家长满意，如今又加入了倡导节约的内容：校长、老师和家长自己做到“光盘”，带动孩子们努力“光盘”。

“之前我们一天收泔水6到8桶，现在每天最多2桶，‘食育’挺有成效。”负责东湖区9个校区餐饮配送的南昌味素餐饮有限公司总经理隆文斌说。

《 人民日报 》（ 2020年10月19日 07 版）