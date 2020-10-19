使节约粮食成为自觉行动

粮食安全是国家安全的重要基础，是治国理政需要解决的首要民生问题。餐饮浪费现象直接危及粮食安全。习近平总书记指出：“餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！”我们必须时刻紧绷粮食安全这根弦，把节约粮食作为新时代公民道德建设的重要内容，在全社会营造浪费可耻、节约光荣的浓厚氛围。

民以食为天。维护国家粮食安全这根弦必须时刻紧绷。党的十八大以来，得益于党中央对抓好粮食生产、保障粮食安全的高度重视，我国每年粮食总产量都超过0.65万亿公斤，人均粮食占有量稳定在470公斤以上，超过人均400公斤的国际粮食安全标准线。充裕的粮食供给，在新冠肺炎疫情防控中发挥了压舱石作用。尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识。当前，从国际上看，受蝗灾、洪水、病菌等自然灾害影响，全球粮食产量及分布受到影响，国际粮食市场不确定性增加。从国内看，虽然我国是农业大国，但由于人口基数大、农业产业和农业科技在世界粮食生产领域的比较优势不明显、人均耕地拥有量不高等原因，粮食供需长期处于“紧平衡”状态。同时，由于劳动力等粮食生产要素成本上升，我国粮食生产面临多重压力。这些情况都对维护粮食安全提出了新要求。厉行节约、反对浪费，坚决杜绝“舌尖上的浪费”势在必行。

从本质上看，餐饮浪费现象是对人民群众劳动成果的践踏，违背新时代公民道德建设基本要求和中华民族勤俭节约的优良传统。必须把节约粮食作为公民道德建设的重要内容，切实采取有效措施，培养人们的节约习惯，坚决制止餐饮浪费行为，使节约粮食成为人们的自觉行动，夯实维护国家粮食安全的基础。

加强宣传教育，增强惜粮意识。通过宣传教育，努力让每个人都深刻认识到节约粮食的重要性，切实培养人们节约用餐的习惯。一是加强家庭教育。从娃娃抓起，从细小处抓起，从身边事抓起，让节约用餐成为一种家庭文化。二是加强学校教育。把勤俭节约理念贯穿教育教学各环节、各方面，在食堂管理、德育教育、学科教学、校园文化建设等各方面传播节约用餐理念。三是深化单位教育。利用工作例会、宣传栏、公共食堂等传播节约用餐理念，反对餐饮浪费行为。四是强化社会教育。通过形式多样的精神文明建设活动，大力倡导勤俭节约美德。

深入开展群众性节约粮食道德实践活动。广大党员干部要率先垂范，充分发挥模范作用，带头践行“光盘行动”，使之成为社会风尚；举办形式多样的公益活动，评选“光盘行动”先进组织和先进个人，让节约用餐行为得到鼓励和赞赏；加强对餐饮浪费现象的规劝，让奢侈浪费行为得到遏制，让节约用餐在全社会蔚然成风。

建立健全节约用餐机制。党政机关要带头践行节约用餐要求，规范工作用餐和公务接待标准，引领节约用餐新风尚；鼓励餐饮公司取消最低消费标准及捆绑消费规定，推出小份菜、半份菜以及拼盘菜，引导消费者节约用餐、理性消费；引导餐饮行业协会制定节俭导向的餐饮企业管理、餐饮餐具制作、餐饮消费和服务以及餐厨垃圾处理标准，推行绿色节约的餐饮消费模式。

（执笔：李后强 章 勇）

《 人民日报 》（ 2020年10月19日 09 版）