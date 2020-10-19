海洋对人类生存和发展具有重要意义。进入21世纪以来，海洋在国家经济发展格局和对外开放中的作用更加重要，在维护国家主权、安全、发展利益中的地位更加突出，在国家生态文明建设中的功能更加显著，在国际经济、政治、军事、科技竞争中的战略地位明显上升。我们党历来高度重视海洋工作和海洋事业发展，党的十八大作出了建设海洋强国的重大部署。习近平总书记指出：“建设海洋强国是中国特色社会主义事业的重要组成部分”“要进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋，推动我国海洋强国建设不断取得新成就”。提升海洋科研能力、做大做强海洋经济，是推动建设海洋强国的一个重要方面。中国（山东）自由贸易试验区烟台片区（以下简称烟台片区）自挂牌运营以来，坚持解放思想、勇于突破，大胆试、大胆闯、自主改，努力做好经略海洋这篇大文章，为海洋强国建设作出贡献。

发展海洋高新技术。习近平总书记指出：“建设海洋强国必须大力发展海洋高新技术。”海洋科学技术涵盖气候、环境、资源等众多领域，涉及近海和远洋深海等多个方面。海洋科学技术发达是海洋强国的重要标志之一，海洋开发的深度取决于海洋科技水平的高度。近年来，我国海洋科技研究投入不断加大，海洋科研发展态势良好。烟台片区将海洋科技研发作为高质量发展、高水平开放的重要支撑，汇集中科院烟台产业技术创新与育成中心、中俄海洋技术创新中心等机构，打造海洋科技领域的科学研究、学术交流、人才培训平台；构建“总部基地+孵化加速器+专业园区”海洋新兴产业培育模式，建设现代化海洋种质资源引进中转基地，已实现两批次三文鱼卵“陆海二次中转”。同时，发挥海洋工程装备企业优势，运用深远海智能化养殖装备拓展养殖区域，推动传统渔业走向深远海；超大型海上油田设施一体化建设、安装和拆解装备“蓝鲲号”签约落地，为加强海洋工程装备制造夯实基础。

提高海洋资源开发能力。近年来，海洋经济已成为我国国民经济的一个新增长点。习近平总书记指出：“要提高海洋资源开发能力，着力推动海洋经济向质量效益型转变。”经过多年发展，我国海洋经济实力提升，形成了较完整的海洋产业体系，海洋资源开发能力持续增强。烟台片区以“蓝色种业”（海水养殖生物良种培育）为特色、以发展海洋新兴产业为方向，努力提高海洋资源开发能力。实施现代化海洋牧场“百箱计划”，建设高端装备型深海海洋牧场；推动海上文旅建设，改造中集来福士半潜式多功能生活支持平台，打造海上文化艺术城；推动海洋工程、现代渔业服务、文旅融合等多业态交叉发展，催生新产业新模式。串联不同海洋产业，集聚创新要素，培育壮大海洋战略性新兴产业，提高海洋经济发展质量。

保护海洋生态环境。海洋生态文明建设是我国生态文明建设的重要组成部分。习近平总书记强调：“要把海洋生态文明建设纳入海洋开发总布局之中，坚持开发和保护并重、污染防治和生态修复并举”。近年来，我国持续加大海洋生态环境保护力度，海水质量持续改善，典型海洋生态系统健康状况基本稳定。烟台片区坚持海洋资源开发与生态环境保护并重，将打造现代化海洋牧场作为发展海洋经济、优化海洋生态环境、推进海洋渔业可持续发展的有效方式，构建政府引导、科研支撑、全社会广泛参与的海洋生物资源养护格局，不仅充分调动了社会资源，而且实现了品种有指导、参与有平台、流程有管控。

（作者为中国（山东）自由贸易试验区烟台片区管委会科技副主任）

《 人民日报 》（ 2020年10月19日 09 版）