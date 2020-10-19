北京户籍老年人达到367.7万人

本报讯（记者 蒋若静）昨天上午，北京市老龄办、市老龄协会发布《北京市老龄事业发展报告（2019）》（以下简称“报告”）。其中提到，2019年，北京市60岁及以上常住人口总量达到371.3万人，占常住总人口比例为17.2%。60岁及以上户籍老年人口为367.7万人，占户籍总人口的26.3%。60岁及以上户籍人口排在前三位的是朝阳区、海淀区和西城区。本市抚养系数上升，去年本市每2.3名劳动力在抚养1名老年人。

据了解，该报告以2019年底的北京市老龄人口数据为基础，分年龄、分性别、分地区对老年人口情况进行发布。该报告指出，北京市人口老龄化呈现多个特点。首先是本市老年人口基数大、增长快。2015-2019年，北京市60岁及以上常住人口总量从340.5万人上升到371.3万人，增长30.8万人，占常住总人口比例从15.7%上升到17.2%。户籍老年人口总量从313.3万人上升到367.7万人，增长54.4万人,占户籍总人口比例从23.4%上升到26.3%。从性别角度来看，本市女性老年人总量和占比都高于男性。截至2019年底，在60岁及以上户籍人口中，男性174.8万人，占47.5%，女性192.9万人，占52.5%；性别比为90.6。

本市高龄老年人不断增加，百岁老年人首次突破千人。截至2019年底，80岁及以上户籍老年人口63.1万，相比上年增加4.7万人；百岁老年人共计1046人，比2018年增加了118人。2019年本市户籍居民平均期望寿命为82.31岁。从地域来看，呈现中心城区老龄化程度高、郊区相对较低的分布特征。截至2019年，60岁及以上常住人口排在前三位的是朝阳区、海淀区和丰台区，分别为59.7万人、56.7万人和35.1万人；60岁及以上户籍人口排在前三位的是朝阳区、海淀区和西城区，分别为62.5万人、54.1万人和42.9万人。

报告显示，本市老年抚养系数持续上升。2019年底，按15-59岁劳动年龄户籍人口抚养60岁及以上户籍人口计算，北京市老年抚养系数为44.3%，比上年增加2.1个百分点，意味着北京市每2.3名劳动力在抚养1名老年人。该报告还提到了2019年老龄事业发展十大亮点。其中包括，本市连续27次提高企业退休职工基本养老金水平，2019年企业退休职工基本养老金水平提高到每月4157元。本市不断加快社区养老服务设施建设，截至2019年底，累计建设养老照料中心297个，累计建成运营驿站1003家。

老年人健康服务环境也得到改善，比如实施健康优先发展战略，启动医耗联动综合改革，开展老年友善医疗机构建设，推进医疗机构老年医学科设置，构建综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系，让老年人就近、就便获得健康服务。去年，本市在东城区、朝阳区、石景山区开展“互联网+护理服务”试点，由医疗机构派出护士依托互联网技术，以“线上申请、线下服务”等模式，满足出院患者或行动不便的特殊老年人群迫切需求的护理服务。

同时，整合多项制度，本市建立了困难老年人养老服务补贴、失能老年人护理补贴、高龄老年人津贴制度，新政策扩大了老年人覆盖范围、提高了补贴标准，重点帮助经济困难、失能、高龄等老年人及其家庭提高支付能力。

内存

本市百岁老人可享3000元健康服务项目

本报讯（记者 蒋若静）今年“敬老月”活动时间是10月1日至10月31日（10月25日重阳节，也是我们第8个法定的“老年节”），主题为“弘扬养老孝老敬老传统，共建共享老年友好社会”。“敬老月”期间，市卫生健康委、市老龄办、市老龄协会会同市老龄委成员单位，将继续组织开展全市性的主题活动；各区、街乡、社区（村）将开展丰富多彩的老年文体、心理咨询、读书讲座、走访慰问、困难帮扶、为老服务等活动，全市各项活动共计771项。

北京青年报记者昨日了解到，今年“敬老月”期间的活动可谓十分丰富。比如，将参加第三届全国“敬老文明号”和全国敬老爱老助老模范人物推荐评选活动；开展2020年北京市“孝顺榜样”评选，最终结果将在“敬老月”期间向社会公布；今年还将梳理历年“孝星”“孝顺榜样”“北京榜样”先进事迹，归纳、提炼、创作出具有新时代首都特色的“二十四孝”典型案例，组织专家论证，并开展社会宣传。

“敬老月”期间，全市各级党委、政府将对贫困老人、百岁老人、孤寡老人、失能老人和养老机构等进行走访慰问。截至2019年底，北京市百岁及以上户籍老年人首次突破1000人，达到1046人。在前期调研的基础上，市卫生健康委将为全市户籍百岁老人每人提供价值3000元的“百岁老人健康服务项目”，包括健康评估与指导、互联网+护理服务、康复指导、中医护理、安宁疗护、智能监测服务、心理慰藉服务及送药服务等居家上门项目。老人及其家人可拨打电话400-8090-120预约服务，自主选择服务内容，服务单位24小时内响应服务，服务团队由执业医护人员组成，严格持证上岗。

各类为老志愿服务也将开展起来，包括广泛开展“金晖助老”老年人关爱帮扶活动，鼓励支持助老志愿服务团队和相关社会组织开展走访慰问活动。发挥社区居民和志愿者作用，爱心陪伴留守老年人，结对帮扶贫困老年人，共同创造和善和睦和谐的美好生活。市志愿者联合会以社区、养老助残机构等为主阵地，以空巢老人、农民工及其子女、残疾人士为重点对象开展志愿服务，实施“志愿北京之青春伴夕阳”等常态化、专业化慰问服务活动。延庆区将组织区慈善协会和社会志愿者协会开展“志愿活动进万家”活动。