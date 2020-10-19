喝绿茶吃甘蓝或可防乳腺癌

“妈妈经常告诉你多吃蔬菜，如今科学证明她是对的。”美国亚拉巴马大学伯明翰分校的一项研究显示，食用抱子甘蓝等十字花科蔬菜、饮用绿茶，可能有助“关闭”癌症基因，让致命性乳腺癌变得可医治。

研究人员给罹患雌激素受体阴性乳腺癌的小鼠喂食萝卜硫素和多酚，前者常见于抱子甘蓝等十字花科蔬菜，多酚常见于绿茶。结果发现，这两种成分能“关闭”影响肿瘤生长的基因，让致命肿瘤变得可治疗。研究人员认为，这一结果提供了一种防治雌激素受体阴性乳腺癌的方法。 （胡珍）