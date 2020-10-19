“猪肉价格跌了”，成为近期百姓热议话题。据近日国家统计局广东调查总队官网发布数据显示，随着生猪产能日益恢复，9月广东猪肉价格环比跌1.2%。

猪肉价格下跌的背后，无疑是供应格局趋于改善。后续走势如何？专家表示，随着生猪生产持续恢复，存栏量不断增加，猪肉价格将稳中趋降。去年下半年是猪肉价格上涨时期，那么今年四季度猪肉价格同比涨幅将显著收窄。 、

“受去年基数上升的影响，猪肉价格同比涨幅大幅回落是食品价格涨幅收窄的主要原因。”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智接受全媒体记者采访时表示。

业内分析称，猪肉价格下降主要受生猪生产持续恢复、存栏不断改善、储备猪肉投放增多、猪肉供给有所增加等因素影响。

目前生猪产能在稳步恢复，10月10日，农业农村部在全国生猪生产恢复视频调度推进会透露，生猪生产恢复发展取得积极成效。截至目前，全国生猪和能繁母猪存栏均恢复到正常年份80%以上的水平，生猪规模养殖比重提高到53%。

9月份头部猪企加速放量

浙商证券首席经济学家李超认为，“猪周期”进入下行通道，猪肉价格已见顶回落。

对于未来猪肉价格走势，刘学智认为， 随着生猪生产持续恢复，存栏量不断增加，猪肉价格将稳中趋降。“去年下半年是猪肉价格上涨时期，那么今年四季度猪肉价格同比涨幅将显著收窄。”

近日，牧原股份、温氏股份、正邦科技、新希望、天邦股份等上市公司发布了9月份生猪销售数据。前五大头部猪企9月份生猪销量均环比增长。如正邦科技2020年9月份销售生猪121.64万头(其中仔猪25.15万头，商品猪96.49万头)，环比增长13.56%，同比增长133.00%；销售收入49.96亿元，环比增长29.11%，同比增长288.05%。

关于生猪销售数量上升的原因，天邦股份表示主要来自仔猪和肥猪销售数量的增长。新希望也在公告中表示，生猪销量同比上升较大的主要原因是二季度坚定落实养猪战略，保持较大力度的仔猪投放。今年9月份，新希望销售生猪99.42万头，环比变动47%，同比变动178%；收入为33.30亿元，环比变动42%，同比变动264%。

“9月份，上市猪企出栏量明显增加，是由于前期补栏后的产能得到释放。根据前期补栏周期推算，猪源在9月份初步释放。”卓创资讯生猪分析师郭丹丹分析称。

随着猪企快速放量的同时，猪价在逐步下行。其中，牧原股份生猪销售均价为32.12元/公斤，低于温氏股份、新希望、正邦科技、天邦股份；天邦股份的生猪销售均价环比下降最多，达11.43%。

近期猪价回落与国内生猪市场供给改善有关。“进入三季度，养猪企业前期能繁母猪投入开始释放产能，以致生猪供给越趋稳定。”东北农业大学经管学院教授王刚毅表示。

猪价下行会让养殖股受挫？

记者注意到，尽管猪肉价格有所回落，从多家上市猪企披露的三季报预告情况来看，第三季度生猪销售收入同比翻倍的公司不在少数，生猪养殖行业依旧维持高景气度。

从温氏、牧原、天邦等养猪巨头公布了前三季度业绩预告显示：牧原第三季度净利润预计100亿元至105亿元，估算下来，第三季度期间，牧原股份平均每天净赚1.09亿元~1.14亿元。

温氏股份预计前三季度盈利81亿~84亿元，同比增长33%~38%。天邦公告显示，今年前九个月预计实现盈利28亿元-29亿元，同比增幅高达23349.21%~24186.68%。（记者 张露）