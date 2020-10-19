俄成功复制果蝇角膜纳米结构层
俄罗斯远东联邦大学专家与日内瓦大学、洛桑大学和苏黎世联邦理工学院合作，研究了覆盖果蝇眼角膜的纳米结构，并成功复制出果蝇眼角膜。有关专家认为，这一成果可在电脑面板、镜片和隐形眼镜等领域获得广泛应用。相关论文发表在近期的《自然》杂志上。
果蝇角膜的纳米结构层可以保护眼睛不受微小尘屑伤害，消除光反射。各国科学家对果蝇眼角膜的研究已经持续了十多年时间。
果蝇角膜的这种纳米涂层所具有的特性，是人类各个领域都非常需要的。它可用于任何三维结构，根据需要使其具有抗反射、抗菌和疏水性能，包括自洁能力。而自洁能力对于非一次性隐形眼镜来说非常重要，这种眼镜可调节晶状体形状，价格昂贵。目前制造的类似抗反射涂层，可用于电脑面板和镜片，还可覆盖博物馆内昂贵画作，以消除光的反射和折射，但所用方法更复杂且成本高昂。
该项目研究负责人、远东联邦大学生物医学院天然化合物药理学实验室主任弗拉基米尔·卡塔纳耶夫解释说，为人工复制角膜，他们首先“拆解”了果蝇角膜上纳米结构层，发现其成分是视黄素蛋白和角膜蜡（脂肪），于是他们在室温条件下将视黄素蛋白和角膜蜡涂在了玻璃和塑料上，对其进行了复制。
弗拉基米尔·卡塔纳耶夫表示，他们的技术表明，可根据需要合成任何数量的纳米涂层，而且合成方法与现有生产方法相比更加经济。此次研究中使用的是天然成分，不像化学腐蚀那样需要专业设备，不仅能耗大还有严格限制。（记者董映璧）
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