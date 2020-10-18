全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团举行第二次集体备课

10月16日，2020视觉健康创新发展国际论坛(Vision China 2020)在大连举行开幕式及全体大会。在此期间，全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团也于当地开展了第二次集体备课，来自全国各地近视防控一线的80余名宣讲团专家就“积极应对疫情对近视防控工作影响”及“下阶段各地近视防控工作开展”等话题展开经验交流与探讨，并发布专家宣讲团宣讲课件（2020版）。

教育部体育卫生与艺术教育司副司长万丽君在讲话中表示，自2019年9月第一次集体备课以来，宣讲团各位成员深入地方、基层和学校，认真履行职责，不断提高宣讲质量，通过现场宣讲、电视录播、网络宣讲等形式，规范系统地开展宣讲工作，近视防控宣传教育工作取得了积极成效。

面对疫情影响下的近视防控工作挑战，万丽君指出，第一要实事求是，客观评估疫情影响，及时更新宣讲内容，创新宣讲模式；第二要拓宽渠道，应对疫情影响所积累的线上宣讲、开发新媒体素材等有益经验做法要继续坚持，持续拓宽线上、线下这两个宣讲阵地；第三要深化宣传，带动家庭参与，指导和督促家长重视孩子早期视力保护与健康；第四全国宣讲团专家要把组织宣讲与赴地方开展近视防控调研相结合，掌握受众需求，及时反馈建议。

全国近视防控专家宣讲团团长、温州医科大学眼视光医学部主任瞿佳在宣讲团工作总结汇报中指出，截至2020年9月30日，宣讲团宣讲场次超过1630场，人均宣讲次数高达19场，制作各类媒体素材300余个，出版近视防控相关专著、科普书籍12册，制作动漫素材100余集。疫情期间，宣讲团专家创新方式方法，充分利用新媒体平台传递爱眼、护眼知识，推进在线公益问诊平台建，科学指导学生居家上网课期间健康用眼。

在经验交流与研讨环节，山东中医药大学附属眼科医院院长毕宏生、温州医科大学原党委书记吕帆、上海市第一人民医院眼科中心主任许迅、武汉市青少年视力低下预防控制中心主任杨莉华等10余位专家分享了近视防控工作经验，并针对新冠肺炎疫情新常态下儿童青少年近视防控对策展开研讨。

教育部体育卫生与艺术教育司副处长樊泽民作备课总结。他提出，与2019年底相比,今年疫情发生后半年来学生近视率增加了11.7%，儿童青少年近视防控形势变得更为严峻。对此，近视防控务必毫不松懈，各项工作务必务实真抓，梳理汇总优秀经验做法，形成规范化、标准化、科学化的近视宣讲范本，加强整治近视防控领域市场乱象等问题，在“新起点”上再出发。

据了解，在本次2020视觉健康创新发展国际论坛上，特地设置了眼健康科普先锋论坛，全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团作为科普先锋，将以切身经验在会上作交流分享，推进眼健康科普，提高公众爱眼护眼意识。