深圳40周年创新创业人物和先进人物：稳健医疗李建全敢闯敢试 让深圳品牌走向世界

在深圳经济特区建立40周年之际，为表彰先进、鼓舞斗志，进一步激发全市人民创业热情，全面推进粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设，近日，深圳市委和市政府决定对40名深圳经济特区建立40周年创新创业人物和先进模范人物进行表彰。

稳健医疗董事长李建全受邀出席深圳经济特区成立四十周年庆祝大会，并荣获深圳经济特区成立40周年创新创业人物和先进人物表彰。他是深圳创新企业的杰出代表人物之一。据介绍，1991年李建全创建稳健医疗，在中国医用敷料普遍质量低下、不被海外客户认可的大环境下，他始终坚持以“质量优先于利润”的企业准则打造产品，并成功将产品销往了对质量标准最严苛的欧美、日本等国家，做到了中国医用敷料出口行业的领先地位。

10年来，稳健医疗累计采购棉花超过20万吨，为社会提供了千万计的就业机会和数十万亿的产业价值，李建全介绍。

疫情期间，稳健医疗全力以赴投入到抗疫物资的加工生产，截止到6月底，稳健医疗累计向全球输送了10.8亿只口罩、565万件防护服（国内440万，海外125万）、530万件隔离衣，李建全说。

深圳的成长史，也是稳健医疗的成长史。作为本土企业，近30年艰苦奋斗，从OEM贴牌代工到自主品牌发展，从原材料加工到自主研发设计，从出口国外市场到“国内+国外”两个市场发力，从医疗细分赛道到医疗、消费的跨界协同，稳健医疗已逐步从“深圳企业”成长为“全球企业”。

“是深圳的开放包容接纳了我们，我们唯有顽强拼搏，‘敢闯敢试’，才能真正让深圳品牌走向全国，走向世界。”李建全最后说。