数坤科技助力医疗AI临床研究取得新突破

近日，首都医科大学宣武医院与数坤科技合作，开展人工智能在头颈CTA血管重建的应用价值研究，研究成果在全球顶刊——Nature子刊《Nature Communications》在线发表了研究论文。这标志着我国头颈血管外科AI技术领域研究和临床应用取得了新突破。

据悉，“AI+医疗”是将目前最先进的人工智能技术应用于医学影像诊断中，帮助医生诊断患者病情的人工智能具体应用场景。借着疫情因素的影响与推动，目前这种应用在我国医疗领域已经广泛应用。

医学影像 AI 是知识密集的高新技术产业之一，我国在相关研究领域取得突破。近日，首都医科大学宣武医院卢洁教授团队联合国内医疗AI企业数坤科技合作，开展人工智能在头颈CTA血管重建的应用价值研究，研究成果在全球顶刊——Nature子刊《Nature Communications》在线发表了研究论文。该研究首次利用3D卷积神经网络设计开发一个可实现头颈CTA血管分割的后处理系统，自动完成头颈CTA血管重建，通过人工智能AI自动去骨，在提高精准度的同时，避免二次扫描，降低患者辐射剂量。

这是目前国内首个针对头颈血管分割提取的大规模研究，研究结果不仅体现了卷积神经网络在医学图像后处理的应用优势，更反映了 AI 在临床的应用价值和潜力。此项研究将目光聚焦于“AI技术+临床需求”的结合，为我国乃至全球近亿脑血管病患者的诊疗服务提升，开启了优化空间。其巨大的临床价值也得到全球专家认可，真正推动了 AI 技术扎根临床、服务临床。

该研究显示，自2019年以来，AI技术投入宣武医院使用，该系统将图像的平均后处理缩短了3倍以上，使用5个月之后，医院投入相关工作的医生也从3人缩减至1人。患者接受头颈CTA检查，有了AI 技术的协助，只需完成一次扫描，身心压力得以减小。

“对于病情危急的急性脑卒中患者而言，AI 节约出的时间，或许是生命的绿灯。这个价值是巨大的，可以为患者造福。” 数坤科技CEO马春娥介绍，目前，基于该研究特别研发的头颈CTA人工智能辅助诊断系统已规模应用于100家医院临床中。

近年来，随着人工智能技术的不断成熟，“人工智能 + 医学影像”为解决当前中国医学影像面临的难题提供了一种新思路。AI的使用不仅能减轻医生的工作负荷，更能为患者带来了更加优质的医疗服务。因此，其也被业内认为是最有可能率先实现商业化的人工智能医疗领域。“AI+医疗”正在成为一种全新的医疗领域，降低了成本提高了效率，市场前景广阔，有待深入挖掘。