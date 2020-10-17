中科华晟大健康产业联盟发布会在沪举行

9 月 19 日，由中科华晟主办的中科华晟大健康产业联盟暨健康中国上海峰会在上海格林东方酒店举行。论坛汇聚来自政、产、学、研以及公益组织的嘉宾，旨在聚焦健康平衡系统、皮肤健康管理，共同探讨大健康产业的可持续发展，助力健康中国建设。

会上，中国管理科学研究院民营企业研究与发展指导中心副主任、中国民营企业金融资本管理研究与发展指导工作委员会主任樊凯致辞时表示，大健康产业投资潜力巨大，健康产业作为一种新兴服务业，具有巨大发展潜力。根据国家相关规划，未来五年（2019-2023）我国大健康产业的年均复合增长率约为 12.55%；2020 年，“健康中国”带来的我国大健康产业市场规模有望达到 10 万亿元；2023 年，我国大健康产业规模预计将达到 14.09 万亿元；2030 年将超过 16 万亿，大健康带来全新机遇。

“通过物联网、数字金融、区块链技术将助推大健康产业跨越式发展，提升全民健康幸福指数，”决策中国专家智库联盟副理事长陈林峰在主题演讲中表示，通过零平衡大健康体系，将会更好地践行“健康中国 2030”战略。

发布会现场，中科华晟大健康产业联盟成立。未来将联合全球百家大健康领域优秀企业，连接全球大健康优质资本，共同推动健康中国建设。