美国累计新冠死亡病例 下月初可能近24万例

新华社电 美国疾病控制和预防中心15日发布的最新预测数据显示，到11月7日，美国累计新冠死亡病例可能达22.9万至24万例。预测显示，11月1日至7日的一周，死亡病例可能达3400例至7100例。

美国约翰斯·霍普金斯大学的统计数据显示，截至美国东部时间15日晚，美国累计确诊病例超过797万例，累计死亡病例超过21.7万例。