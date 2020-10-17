欧美多国多地创单日确诊新高

10月15日，一名戴口罩的女子从英国伦敦的夏洛克·福尔摩斯博物馆旁走过

世界卫生组织：截至欧洲中部时间15日15时53分（北京时间15日21时53分），全球新冠确诊病例较前一日增加336515例，达到38394169例；死亡病例较前一日增加5297例，达到1089047例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间16日7时24分，全球新冠确诊病例达38823052例，死亡病例为1096801例。美国是全球累计确诊和死亡病例数最多的国家，累计确诊病例达7974502例，死亡病例为217745例。

欧洲法国、波兰、奥地利等国，美国多州创单日确诊新高。

法国波兰等单日确诊创新高

法国政府15日公布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例30621例，单日确诊病例首次突破3万例，创疫情暴发以来新高。数据显示，法国目前累计确诊病例809684例，累计死亡病例33125例。法国总统马克龙14日晚宣布，将从17日起在法兰西岛大区（大巴黎地区）和其他8个大城市实施宵禁，以遏制新冠疫情。总理卡斯泰和卫生部长韦朗等15日公布宵禁措施实施细则。

波兰卫生部15日发布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例8099例，连续第二天创疫情暴发以来单日新增最高纪录。数据显示，波兰累计新冠确诊病例149903例，累计死亡病例3308例。

奥地利卫生部15日公布的数据显示，该国过去24小时单日新增新冠确诊病例首次超过1500例，达1552例，为疫情暴发以来最高值。

据斯洛文尼亚政府15日发布的数据，该国前一天新增新冠确诊病例745例，连续第二天创疫情暴发以来单日新增最高纪录，累计确诊10683例，累计死亡176例。斯洛文尼亚政府15日表示，全国现有7个地区处于新冠疫情红色阶段，将采取一系列相应的严格防控措施。斯政府还指出，自19日起全国6年级以上中小学生改上网课。

美国多州再创单日增幅纪录

路透社15日疫情汇总数据显示，美国新冠确诊病例当天新增超过6.2万例，累计801.6万例；密歇根、北卡罗来纳、威斯康星等10个州的单日增幅再创纪录。

另据美国约翰斯·霍普金斯大学汇总的数据，截至15日晚，全美累计确诊接近798万例。

加利福尼亚依然是全美累计确诊最多的州，其次是得克萨斯、佛罗里达、纽约和佐治亚。上述五州的累计确诊病例占比全美总数超过40%。新冠病毒检测阳性率在南达科他州达到30%，在爱达荷州和威斯康星州达20%。

住院人数同样是评估疫情的重要指标。路透社数据显示，全美15日住院总人数接近3.7万人，是8月28日以来最高纪录。以威斯康星为例，这个中西部州15日新增大约4000例确诊病例。州卫生官员安德烈娅·帕姆说，“增速很快”。

美国疾病控制和预防中心网站显示，截至15日，全美累计死亡病例超过21.6万例。这一机构当天发布最新预测，累计死亡病例在11月7日前可能达到22.9万至24万例。

英国部分地区提新冠警戒级别

英国政府15日宣布，经过对新冠疫情形势的评估，决定把伦敦等地区的新冠警戒级别从“中等”提升至“高”，这些地区相应地也会采取更严格的防控措施。

除了伦敦，这次警戒级别调整还涉及英格兰多个地区，包括埃塞克斯郡、德比郡东北部等。级别调整将从17日凌晨正式生效。英政府12日公布了一个适用于英格兰的三级新冠警戒系统，分为“中等”“高”和“非常高”三级，每一级别对应不同的疫情严重程度以及相应的应对措施。

据介绍，警戒级别提高后，当地居民的社交活动将被进一步限制，不管是在家中还是在公共场所，民众不可以与家庭成员或所谓“互助家庭”以外的人进行任何室内聚会；户外聚会的人数不能超过6人；民众应尽可能减少不必要的出行。

英政府表示，将每隔14天评估这些措施的效果，以决定下一步如何调整。英政府15日发布的数据显示，英国当天新增新冠确诊病例18980例，累计确诊673622例。

欧委会主席半月内第二次隔离

欧盟委员会主席冯德莱恩15日在社交软件发文称，因一名办公室职员新冠病毒检测结果呈阳性，她决定从即日起进行自我隔离。

15日下午，冯德莱恩在布鲁塞尔出席欧盟峰会时得知这名接触者的检测结果，随即撤离会场回到住处。她说，虽然她本人的检测结果是阴性，但还是要遵守比利时当地的防疫规定。

作为预防措施，欧委会全体工作人员每周一和周四各进行一次例行病毒检测。

这是冯德莱恩近半个月来第二次自我隔离。10月5日她曾宣布短暂隔离，原因是她此前访问葡萄牙时一名接触者病毒检测呈阳性。

受疫情影响，欧委会多名成员被迫居家办公。本月10日，负责创新和青年事务的欧盟委员加布里埃尔宣布病毒检测呈阳性，成为首位确认感染的欧盟委员。而欧盟外交事务和安全政策高级代表博雷利、负责危机管理的欧盟委员莱纳尔契奇等则因接触者检测呈阳性而处于自我隔离中。

文并图/新华社