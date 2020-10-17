愿体育老师当班主任早日成为时髦

一位教师能否做好班主任工作，重点是其德育水平和管理班级的能力如何，责任心强不强，而与其所任教的学科没有多大关系。提高班主任工作水平，关键在于要摘掉看待体育教师的“有色眼镜”。要想真正打消人们的疑虑，担任班主任的体育教师们应当发扬自强不息的精神，以行动和实绩赢得家长们的信任和公众的认可。

针对“青岛一所学校让体育老师当班主任，遭到家长的极力反对与投诉”的新闻，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰10月16日在新闻发布会上表示，这些现象的出现，是思想观念以及现行的师资评价乃至学生评价体系所带来的问题。从教育部的角度来讲，体育教师、音乐老师、美术老师、科技老师都可以做班主任，随着相关文件发布，未来体育老师当班主任能成为时髦。

王登峰表示，中办和国办近日发布《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，首先要完成的一项使命就是要移风易俗，让体育老师当班主任不再是一个问题，并希望将来能成为一个时髦，做到了这些，体育、美育改革的文件才可能真正有落地落实的基础。王登峰的表态不仅是为广大体育老师撑腰鼓劲，也传递了进一步强化学校体育工作的强烈信号。

不仅是青岛的这所学校的家长，在其他地方也不同程度地存在反对体育老师当班主任的声音。不少家长认为，“数语外”老师当班主任，对提高孩子的主课成绩大有帮助；而体育这门课学得好坏甚至学不学都没有什么重要性。有些家长之所以反对体育老师当班主任，究其原因主要是因为对体育老师存在偏见甚至歧视。

教育部颁布的《中小学班主任工作规定》指出：“班主任是中小学日常思想道德教育和学生管理工作的主要实施者，是中小学生健康成长的引领者，班主任要努力成为中小学生的人生导师。”如今的体育老师基本都是师范院校毕业，受过系统化的专业教育，完全具备担任班主任的资格。正如王登峰所言：“体育教师、音乐老师、美术老师、科技老师都可以做班主任。因为每一名教师都是要有教师资格证的，都是符合教师要求的。”

既往的事实表明，一些“语数外”教师由于教学任务过重或者年龄较大、健康状况不佳，勉为其难，让他们担任班主任，效果难免差强人意。相对而言，体育教师普遍身体健康、精力充沛，选聘一些体育老师履行班主任职责，反而更有利于学生养成活泼开朗性格，促进学生的身心健康、全面发展以及人格塑造。

一位教师能否做好班主任工作，重点是其德育水平和管理班级的能力如何，责任心强不强，而与其所任教的学科没有多大关系。提高班主任工作水平，关键在于要摘掉看待体育教师的“有色眼镜”，对照上述规定列举的“作风正派”“热爱学生”“爱岗敬业”等项条件，建立公平、公正的规则，在全体教师中好中选优，优中选强，挑选最合适的人，担当孩子们的“人生导师”。

要想真正打消人们的疑虑，担任班主任的体育教师们应当发扬自强不息的精神，以行动和实绩赢得家长们的信任和公众的认可。有这样的一个范例很能说明问题：苏芷嫣是杭州一所中学的体育老师，也是2019年9月刚入职的新老师。入职后，苏老师主动向学校申请担任班主任。为获得家长们的支持，苏老师走访了全班所有的家长，与他们谈心、交心。后来，在她的不懈努力下，班级的成绩在年级名列前茅，家长们普遍接纳了这位班主任。

期待这样的“苏老师”越来越多，期待体育老师当班主任成为时髦，由此迎来中小学生德智体美劳全面发展的新局面。