最近读到一则题为《不来接我就离婚！任性妻子“坑”了醉驾丈夫》的消息：交警在山东某高速收费站执勤时，检查到一辆准备驶入高速的白色轿车，驾驶员打开车窗后，民警闻到有明显的酒气，后经测试，驾驶员刘某某体内酒精含量高达220mg/100ml，涉嫌醉酒驾驶，刘某某却坚称自己只喝了一瓶啤酒。交警要求刘某某出示驾驶证，刘某某称自己忘带了。后经民警查询发现，刘某某并没有取得驾驶证。据刘某某交代：自己的妻子在另一个城市上班，妻子非得让去接她，如果不接就离婚。自己刚喝了一瓶啤酒没想到去接妻子的路上竟然遇到了交警。根据《道路交通安全法》的规定，刘某某将因醉酒驾驶机动车而面临6个月以下拘役并处罚金的处罚，同时，因无证驾驶，他还将被处1000元罚款，并可处十五日以下的拘留。

看完这则消息，能够确定的是刘某某确属无证驾驶，还酒后驾车。至于他抱怨其妻子威胁“不来就离婚”是否真有其事，由于没有后续报道我们不得而知。只是如果他的妻子真有以离婚相威胁的对他的“考验”，那倒是值得讨论一下。

现实生活中，恋爱中的小情侣或新婚的小夫妻，经常会通过“如果我怎么样了，你能如何吗”的方式，玩些“爱”的考验游戏，以此来证明自己在对方心目中所处的位置。记得有一年司考题就设置了一个“火场”——“我和你妈同时掉水里，你先救谁”的选择题，分析的结果是依有没有法律上的义务来决定。其实这样的问题就是虚构一下而已，如果真的遇到这样的情况，谁还有空考虑那么多呢，紧急情况下能救谁就救谁，谁管得了考验或义务的事呢！

如果说恋爱中的小情侣还经常是通过“假设”来考验对方的话，小夫妻之间则更多会用“不怎么样就离婚”的威胁方式。从上述报道的情形中我们可以看出，刘某某在平日里应该是比较“惧内”的，对媳妇的话也是言听计从，所以当妻子说“不来接我就离婚”时，尽管他喝了酒，但还是冒着被查的风险，乖乖地开车出发了，看来离婚的风险更大于酒驾被查的风险。只是刘某某的妻子虽然考验出了丈夫的“真心”，却也将丈夫置于如此不堪的境地，此时的她，不知是为考验出了丈夫对自己的服膺而欣慰呢，还是对丈夫身陷麻烦而懊恼呢？

从另一个比较大的原则方面来看，刘某某的表现其实也是不合格的。开车要有驾驶证，这是常识，他居然敢长期无证驾驶；而在酒后不开车且醉驾可能入刑也早已成为一种共识的情况下，刘某某依然怀着侥幸的心理去做，且还要上高速，这说明刘某某既没有法治观念，也是一个没有原则的人，因为妻子的离婚“威胁”，并不能成为人们做违法之事与放弃原则的理由。他在大是大非面前的表现也是不合格的。当然，他妻子和他一样，只不过是半斤八两，即便她可能不知道丈夫饮了酒，但刘某某长期无证驾驶，她不可能不知道，在这种情况下，她还要丈夫去接她，可见她也同样是一个既无法治观念，又不坚持原则的人。

夫妻之间爱的“证明”可以有多种方式，但绝不包括要求对方做违法或无原则的事情。后续刘某某会受到法律的惩罚，而刘妻也会为其任性的考验，付出沉重代价，真是得不偿失。

其实，女孩子要考验男方是否可以托付终身，应该有很多方式，有时候在不经意间，即可看出一个人的人品，看出其是否善良、有爱心。也是在最近发生的另一件事情，就给人们不同的观感。据报道，安徽阜阳一位名叫张礼刚的小伙子，是安徽医科大学第一附属医院的一名医生。10月13日是他大婚的日子,在婚礼举行到一半的时候,突遇酒店外景观水池中有小孩溺水。张礼刚不顾正在举行的婚礼，立即跑去救人。经过他的紧急施救，小孩逐渐恢复了意识，随后被送往医院救治，最终脱离了危险。这位婚礼上突然“消失”的新郎的救人视频上传网络后，收获点赞无数，张礼刚也被称为“最帅的新郎”，人们不仅为新人送上最美好的祝福，并且还评论说“新娘选对了人”。

张礼刚作为一名医生,虽说救死扶伤是他的责任，但在自己的大喜日子里，在自己人生中非常有意义的时刻，对素昧平生之人能够施以援手，其心地之善良可见一斑。在这样一个突发事件中，新郎用自己的行动证明了自己是可以托付终身的，这倒也省却了新娘用“落水后先救谁”或“如果不怎么样就离婚”这些俗套的“考验”方式。

家庭生活中夫妻之间的爱，从来都不是用语言就可以证明的，也不是通过“离婚威胁”可以得到的。它存在于互相的理解、包容中，而这是需要漫长日月中的相濡以沫相互体谅方能得到的。漫画/陈彬