青岛疫情由新冠病毒感染者与普通患者共用CT室引发 未发生社区传播
杨文、张旭东、闫祥岭
新华社青岛10月16日电（记者杨文、张旭东、闫祥岭）山东省卫健委党组副书记、山东省疾控中心党委书记马立新16日说，青岛本次疫情是新冠病毒感染者在住院期间，与普通病区患者共用CT室引发的医院院内聚集性疫情，未发生社区传播。
马立新在当日举行的新闻发布会上说，经国家和山东省联合专家组综合现场流行病学调查、大数据排查和实验室检测结果分析，判定青岛本起疫情是一起医院聚集性疫情，排除由社区传播传入医院内的可能性。
记者了解到，９月下旬，青岛港曾装卸过冷冻海鲜的两名工人感染新冠病毒，当时为无症状感染者，其中一人日前已转为确诊病例。马立新表示，经比对分析证实，此次疫情与青岛港9月感染者病毒基因序列高度同源，传染源来自上述两人。
马立新介绍，通过调取的青岛市胸科医院监控录像证实，感染新冠病毒的两名青岛港工人在青岛市胸科医院隔离观察期间，离开封闭病区到CT室检查，因防护消毒不规范，导致CT室被病毒污染，进而传染了次日上午到同一CT室检查的住院病人及陪护者，并将病毒带入结核病区，导致这起疫情在医院里传播。
马立新表示，本起疫情的传播链和证据链完整，是新冠病毒感染者在住院期间与普通病区患者共用CT室引发的医院院内聚集性疫情，未发生社区传播。
马立新表示，医院是新冠肺炎疫情防控第一线，也是离传染源最近、风险最大的一道防线。“这次疫情暴露出疫情防控中的诸多短板和问题，我们将举一反三，进行全面深入排查，对定点医院逐一核验，立查立改，立即改正疫情防控和医院感染当中的短板和问题，守牢守严疫情防控的底线，严防医源性传播。”
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