青岛全员核酸检测基本完成

新华社青岛10月16日电（记者张旭东、杨文）记者从16日举行的青岛市疫情防控情况新闻发布会上了解到，青岛市全员核酸检测采样工作已于16日中午基本完成，并将于16日18时全部出检测结果。

青岛市委常委、副市长薛庆国介绍，截至16日8时，青岛市已完成核酸检测采样超过1078万份，已出结果超过1016万份，除已公布的确诊病例外，未发现新的阳性样本。

12日以来，青岛市开展全员核酸检测，计划3天内对市南、市北、李沧、崂山、城阳五区检测全覆盖，5天内对全市检测全覆盖。

为保障青岛5天完成全市全员核酸检测，山东省统筹安排淄博、烟台、潍坊、威海、日照等多个地市派出支援力量，并接收核酸样本进行检测。青岛市抽调的医务人员加上支援力量，共有万余名医务人员参与此次全员核酸检测工作。