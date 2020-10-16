第83届中国国际医疗器械博览会(CMEF)将于10月19日在沪召开

以“创新科技 智领未来”为主题的第83届中国国际医疗器械博览会(CMEF)将于10月19日国家会展中心(上海)拉开帷幕。届时，展览面积将超过22万平方米，4000余家品牌企业参展，预计吸引超10万名专业观众。同期还将召开60余场学术论坛和会议，有300余位意见领袖，为健康产业带来数场思想盛宴。

聚焦“短板”弱项，拿出实招硬招，在本次CMEF展上，将可以看到不少国产高端医疗器械的身影：具有自主知识产权的全国首款适用于成人和儿童的手术机器人系统，不仅可以帮助医生快速定位癫痫病灶、肿瘤边界、出血位置、脑功能区以及制定精准的癫痫、帕金森、颅内肿瘤、脑出血等手术方案，同时还能帮助医生根据手术规划进行快速穿刺/引流抽吸、定向定位及电极植入引导，且有效规避颅内血管及重要功能区。全新数字医疗解决方案、抗疫明星产品方舱CT、AI智能辅助诊疗、新冠肺炎早期筛查、检测综合解决方案、发热门诊等解决方案、各类智能影像产品及技术都将在本次CMEF上集中展示。在展商名册中，有负压救护车、呼吸机、监护仪、除颤仪、输液泵、数字X射线DR、体外膜肺氧合机(ECMO)、超声仪、X射线CT等医疗设备。

与此同时，展会专门增设“公共卫生防控展区”，展示从材料、制造设备、包装等上游供应链，到预防、诊断、治疗、康复等全周期的医疗产品，集中国内外先进公共卫生防控产品与技术，聚焦公共卫生资源和全球渠道拓展，助推我国公共卫生体系建设的创新与发展，为构建保护人民健康和生命安全的公共卫生体系提供全产业链服务。

本次CMEF展将同期举办公共卫生防控体系建设高峰论坛，力邀政府相关机构、行业知名专家、领军企业、意见领袖，共同探讨后疫情时期公共卫生防控体系建设重点，分享疫情防控常态化下的行业发展方向、医院建设重点、防治解决方案及新技术应用等，为我国公共卫生领域的建设提供解决思路贡献力量。