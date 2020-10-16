1次喝断片，老痴风险增两倍

英国伦敦大学、芬兰赫尔辛基大学和美国俄勒冈州立大学等机构的流行病学家发现，喝酒断片会使痴呆症患病风险翻倍。

研究人员选取了英国、法国、瑞典、芬兰等多国数据，共测量了13万余名未患痴呆症成年人的酒精摄入量。在平均为14年的随访期内，有1081人（0.8%）患上了痴呆症。

分析结果显示，无论饮酒量如何，发生过一次酒后断片的人，痴呆症发病率增加了2.1倍；发生过两次断片的人为2.19倍。在调整了其他生活方式和疾病因素后，这种相关性依然存在。

这项研究发表在最近一期的《美国医学协会杂志》上。研究成果表明，预防痴呆症不仅要控制总饮酒量，还要保证饮酒量不至于造成意识丧失。▲

（蔡利超）