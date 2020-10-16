以精细供给推动“空中光盘”

随着“光盘行动”深入推进，一些过去鲜为人关注的浪费现象陆续进入公众视野。近日就有媒体调查发现，飞机上的餐食浪费不容小觑。

“空中浪费”存在一定的客观原因。《航空食品安全规范》对餐食从制作完毕到旅客食用的时长有严格要求：热食不能超过36小时，冷餐不得超过24小时。一般情况下，2至4个航段飞完后，机上未发放的餐食就要被销毁。另一方面，为满足临时购票旅客等增量需求，配餐一般都宁多毋少。如此一来，势必导致一部分动都没动的飞机餐被扔掉。有工作人员介绍，机场里半数以上的垃圾来自于餐食。而每一份被扔掉的餐食背后，还带有冷藏、配送、包装餐具，以及增加机载重量耗费的燃油等综合成本，真是不算不知道，一算吓一跳。

还要看到，即便是发放到乘客手中的飞机餐，浪费现象也很普遍。平心而论，许多人不是没有节约意识，只是很多飞机餐着实让人提不起胃口。有的饭菜加热不匀，有的速食异常简陋，即便品类齐全，味道也相当一般。除了“不好吃”这一“硬伤”，飞机餐的供应模式也相对粗放僵化。一趟航班上的乘客就餐时间、饭量大小、口味偏好各有差异，惯常的“按座配餐、固定品种”无法满足个性化需求。对此，航空公司不是不知道，但很多时候仅将餐饮供应当成一项附加服务，对差评“睁一只眼闭一只眼”。

飞机餐既非免费，对品质就应有更高要求，更重要的是，粮食是公共资源，在厉行节约这场全民行动中，“空中浪费”不应是盲区。对于航空公司来说，在竞争日益激烈、消费不断升级的当下，让乘客吃好又不浪费，也是服务水平的一种体现。从一些症结来看，推进空中“光盘行动”，首先要在供给端做精细化文章。比如，在订票阶段通过预约制让乘客提前选择是否就餐，乘客登机后，也可提供小份餐、零食等多元化选择。航班上供应的餐食不需要量大，关键是品质，要在餐食的口味和搭配上下功夫。虽说众口难调，但在“好吃”上努力找到最大公约数，剩下的自然会减少。

目前，一些航空公司已行动起来，有的利用大数据监测旅客数量，压缩餐食的错配比；有的推出特色点心袋，方便旅客将餐食打包，这些都是有益探索。期待更多航空公司参与进来，以小改变涵养大文明，也希望更多人能够举一反三，关注到旅行团餐、会场工作餐等类似的浪费隐患。让节约新风深入各个角落，受益的将是我们每一个人。