十月，不少新人喜结良缘，在厉行节约理念大力推广的当下，婚宴出现浪费的情况却比比皆是，屡屡被网友曝光。

“十一”期间，记者探访本市多家婚宴场所，发现在菜品订制上多以套餐为主，但订制内容大多超量，以一桌10人为标准，且不谈是否向“N－1”靠拢，“N＋10”或“N×2”的情况都很普遍，10人一桌，12个热菜8个凉菜的订制方法似乎成了“标配”，其结果往往是巨大的浪费。

而且，参加婚宴的来宾几乎没有人是为了“吃饱吃好”来的。记者观摩多场婚礼发现，在传统礼节新郎新娘“转桌敬酒”环节过后，同事朋友大多早早离场，桌上的剩菜有的甚至丝毫未动。

北京市餐饮行业协会秘书长贺保贵坦言，关于婚宴浪费，其改革应该是深层次的，从行业专家到消费者本身，都需要改变一些传统观念甚至陋习。

“婚宴不好吃，是现在消费者普遍反映的问题。”贺保贵说，现在婚宴餐饮精品菜少，订制超量套餐以量取胜成为“卖点”，这是非常不好的风气。而这种风气的形成，也和消费者的传统观念密不可分，双方是相互影响的。

“我去河北参加了一次婚宴，大家都把馒头打包了，就因为馒头做得好吃。”贺保贵举例表示，婚宴同样应该注重精品菜，通过强化特色逐渐扭转业态。同时积极推进公筷的使用，这一细节的落实也能促进餐后打包。

“当然更多的功夫应该下在餐前，如果仅仅依赖打包，可能有的菜回家再热就不好吃了，最后还是被扔掉。”贺保贵说，婚宴点菜的形式也可以有所改变，比如鼓励婚宴自助餐，或者调整套餐种类，给消费者更多选择。通过电子请柬等方式，让每桌的客人提前点菜，确定合适的菜量和菜品，这样既能保证上菜速度，又杜绝了浪费。

贺保贵建议，针对解决婚宴浪费问题，各相关部门、研究领域可以形成一个新课题，同时是一个长期性课题，其实质是要在百姓享受美好生活和厉行节约之间找到一个平衡点。通过餐饮企业的改革、媒体呼吁等多个层面逐渐扭转消费观念。（记者 景一鸣）