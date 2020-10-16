“第二波”疫情来袭 如何防疫考验欧洲

欧洲近来新冠疫情出现反弹，多国单日新增确诊病例刷新疫情暴发以来最高纪录。

西班牙卫生部应急与预警协调中心主任费尔南多·西蒙说，西班牙疫情确实正迎来“第二波”暴发；英国首相鲍里斯·约翰逊说，英国出现“第二波”新冠疫情“不可避免”；法国总理让·卡斯泰表示，法国“第二波”新冠疫情已成事实。

【新闻事实】

进入10月以来，欧洲疫情反弹呈上升趋势。14日，德国疾控机构罗伯特·科赫研究所和保加利亚卫生部分别公布的数据显示，德国和保加利亚过去24小时新增新冠确诊病例分别创下德国自4月初、保加利亚自疫情暴发以来单日新增最高纪录。

因疫情形势严峻，14日，欧洲多国同时宣布严格防疫举措：法国总统马克龙宣布，将从17日起在法兰西岛大区（大巴黎地区）和其他8个大城市实施宵禁；英国北爱尔兰出台今夏以来最严格的防疫措施，包括学校停课2周和餐馆歇业4周；罗马尼亚政府决定从15日起将新冠疫情防控戒备状态再延长一个月；葡萄牙总理科斯塔宣布，葡萄牙将从15日起重新进入“灾害状态”；荷兰则从14日夜里开始实施为期至少4周的“局部封禁”，全国范围内所有餐馆、咖啡厅和酒吧关闭。

【深度分析】

多国政府和专家认为，近期疫情反弹加剧与复工复学、社交活动增多、北半球天气转冷导致呼吸道病毒传播等因素有关。

人们对于“第二波”疫情的担忧源于百年前“西班牙大流感”疫情的走势。有研究认为，在百年前的“西班牙大流感”疫情发展中，“第一波”始于1918年3月，美国堪萨斯州一个军营最早报告病例，随后传到欧洲，5月开始在西班牙暴发，夏季在一定程度上平息；“第二波”疫情在1918年8月左右暴发，10月至11月病亡率最高；1919年3月左右出现“第三波”疫情。根据科研机构复盘的病亡率曲线，“第二波”疫情“杀伤力”最大。

但目前还没有对“第二波”新冠疫情的准确定义。世界卫生组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安说，一些地方近来新增病例反弹不一定就意味着“第二波”疫情，有可能只是目前疫情的“第二个高峰”。

随着疫情重来，如何平衡防疫和经济复苏也是各国政府必须考虑的问题。

欧洲央行行长拉加德12日也呼吁，各国政府不要突然中止或者过快取消对经济复苏的支持计划，因为经济要完全恢复必须保证一个平稳的过渡期。所以，欧洲多国应尽早采取有效防疫措施。

【背景链接】

欧洲疫情自暴发以来，对经济产生严重影响。法国、意大利、西班牙与英国的第二季度经济降幅都达到两位数。

多国采取大规模封锁措施后，病毒传播速度得到有效遏制，确诊和死亡病例开始大幅下降。但随着经济活动重启、夏季旅行和复学复工等，欧洲各国疫情开始反弹。新华社记者（新华社北京10月15日电）