减少食物浪费从家庭做起
10月16日是世界粮食日。当前，我国正在大力宣传“光盘行动”，专家指出，食物浪费可造成多种资源浪费，家长应教导孩子从小养成节约粮食的美德和健康的饮食习惯。
中国科学院大气物理研究所农业气象学副研究员张天一介绍，如果把全球的粮食生产比作9块饼干，在农业生产过程中损失了1块饼干，在存储和加工环节又损失了2块，在零售和消费环节继续损失2块，“实际上，我们最后仅仅吃到了4块饼干”。
“减少食物浪费，既支持环保，又节省家庭开支，一举两得。家长应以身作则，为孩子树立榜样。”张天一说，一次烹饪的食物不宜太多，可根据就餐成员的数量和食量合理安排。外出就餐时，家长不妨让孩子来点餐，可事先询问一下餐厅服务员每一道菜的菜量如何，指导孩子按照荤素搭配、主副兼有的原则合理有度地来点餐。如果有剩下的食物，也应该打包带走。
在农业农村部食物与营养发展研究所研究员朱大洲看来，提高家长和孩子的科学素养，是减少食物浪费的重要手段。“水果坏了一小块剩下的还能吃吗？如果没有足够的营养健康知识，很多有营养的食物可食部分就会被扔掉，从而产生浪费。”
朱大洲提醒，食材在储藏过程中的腐败变质也是造成浪费的一大因素。他建议在购买食物前要根据烹饪需求做好计划，按需购买，对于生鲜食材一定要在较短期限内吃完，避免腐败变质。（记者马佳）
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