香港新增12宗确诊病例 特区政府吁私家医生提高警觉

中新社香港10月15日电 (记者 张晓曦)香港特区政府卫生署卫生防护中心15日公布，截至15日零时，香港单日新增12宗新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例增至5213宗。由于不少确诊病人曾向私家医生求医，特区政府呼吁全港私家医生提高警觉，及时为有病征的人士提供新冠病毒测试。

当日举行的新冠肺炎个案最新情况简报会上，卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君介绍，新增的12宗确诊病例中，8宗为输入型病例，4宗为本地感染病例，其中2宗源头未明。

张竹君指出，源头未明的病例中，1宗为14日公布的初步确诊的香港管弦乐团乐师，现已被证实确诊。由于该乐师参加了10月9日及10日两场于香港文化中心音乐厅举行的音乐会，其同台演出的约90多位乐师被界定为密切接触者，正被安排进行检疫。

至于另1宗源头未明病例，张竹君表示，涉及1名73岁的男商人，居住飞鹅山飞鹅花园，10月12日在仁安医院接受检测后确诊，病毒潜伏期曾到九龙木球会，10月10日曾与朋友到中环置地广场餐厅吃饭。目前，卫生署卫生防护中心已向木球会及相关人士约200人派发检测样本瓶。

香港特区政府食物及卫生局副局长徐德义出席当日的简报会。他表示，香港已有多宗新冠肺炎确诊病例曾向私家医生求医，但没有获安排接受新冠病毒测试。他指出，部分受感染的病人病征轻微，而私家医生角色重要，呼吁全港私家医生提高警觉，及时为有病征的人士提供病毒测试。

徐德义还表示，香港四间新冠病毒临时检测中心会开放至16日，特区政府方面还会继续安排向酒吧等派发样本瓶。他还提及，重阳节即将来临，呼吁市民避免在假期当日聚集祭拜，建议合理安排、分散时间。

另外，香港医院管理局总行政经理(医疗成效及科技管理)庾慧玲于简报会上通报，截至15日上午9时，过去24小时共有11名确诊病人出院，至今共有4943名确诊或疑似感染新冠病毒的病人康复出院。