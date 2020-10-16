疫情期间，西班牙儿童误食洗手液中毒案例激增
中新网10月15日电 综合报道，当地时间14日，西班牙政府表示，新冠肺炎疫情期间，因误食洗手液而中毒接受治疗的儿童数量激增，政府呼吁家长们将洗手液放在儿童接触不到的地方。
据报道，西班牙司法部下属的国家毒理学和法医学研究机构在声明中指出，2020年迄今，已通报误食洗手液中毒案例874起，而2019年全年的数字是90例。
据报道，涉及儿童的案例占2/3，特别是两岁以下的儿童。其中绝大多数儿童是误吞洗手液，但也有一些是不慎将洗手液渗入眼睛而导致。
报道称，目前尚无死亡案例，超过80%的中毒患者“在短时间内”康复。最常见的症状包括呕吐、腹泻、咳嗽、视线模糊以及眼睛发红。
西班牙司法部长康波(Juan Carlos Campo)对此表示，这些中毒病患数量“令人担忧”，并呼吁家长将洗手液放在儿童无法触碰的地方，并坚持在成年人监护下，儿童才能使用洗手液消毒。
由于新冠肺炎疫情，西班牙使用洗手液的人数激增。目前，西班牙累计确诊近91万例，且有超过33000人因此死亡。
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