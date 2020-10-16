办公室最“危险”的东西为何是它？俄传染病专家这样说

中新网10月15日电 据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯莫斯科州卫生部门首席编外传染病专家伊琳娜·希尔基娜表示，计算机键盘是办公室中最“危险”的东西，未经消毒的键盘按键可能包含多种细菌、肠道感染源，也可能包括新型冠状病毒。

希尔基娜说：“键盘是最容易被污染的东西，尤其是在办公室。由于操作麻烦，很少有人给键盘消毒。那么，病原细菌、病毒、感染源就会沉积在按键上，其中可能就有新型冠状病毒。”

她同时表示，使用键盘之前必须洗手，使用之后也要洗手，因为空气中流动的细菌通常会沉积在按键表面。

希尔基娜补充说：“正确的洗手方法同样很重要，至少要洗1分半钟，不仅要轻揉，还要反复揉搓。”