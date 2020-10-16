山东无新增本地确诊病例和境外输入确诊病例

中新网10月16日电 据山东省卫健委官方微信消息，2020年10月15日0时至24时：山东无新增本地疑似病例、确诊病例。累计报告确诊病例776例，死亡7例，治愈出院756例。

山东无新增境外输入疑似病例、确诊病例。累计报告境外输入确诊病例69例，累计治愈出院68例。

山东无新增无症状感染者。正在隔离观察治疗的无症状感染者2例。

目前共追踪到密切接触者26343人，尚有565人正在接受医学隔离观察。