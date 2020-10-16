原标题：确保粮食安全，习近平把这几大问题谈透了

【编前语】粮食安全是国家安全的重要基础。习近平总书记高度重视粮食安全问题，对粮食安全主动权、耕地红线、粮食储备调节等重要问题都作过深刻阐释。新华社《学习进行时》为您梳理总书记关于粮食安全的重要论述。

中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上

对我们这样一个有着14亿人口的大国来说，农业基础地位任何时候都不能忽视和削弱，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。这次新冠肺炎疫情如此严重，但我国社会始终保持稳定，粮食和重要农副产品稳定供给功不可没。

——2020年5月23日，看望参加全国政协十三届三次会议的经济界委员并参加联组会时强调

确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

——2017年10月18日，在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

“洪范八政，食为政首。”我国是个人口众多的大国，解决好吃饭问题始终是治国理政的头等大事。毛泽东同志说：“吃饭是第一件大事。”手中有粮，心中不慌。我国十三亿多张嘴要吃饭，不吃饭就不能生存，悠悠万事、吃饭为大。只要粮食不出大问题，中国的事就稳得住。

——2013年12月23日，在中央农村工作会议上的讲话

我们的饭碗应该主要装中国粮

一个国家只有立足粮食基本自给，才能掌握粮食安全主动权，进而才能掌控经济社会发展这个大局。靠别人解决吃饭问题是靠不住的。如果口粮依赖进口，我们就会被别人牵着鼻子走。

——2013年12月23日，在中央农村工作会议上的讲话

我们的立足点、着眼点是，绝不能买饭吃、讨饭吃，饭碗里必须主要装我们自己生产的粮食。

——2013年12月23日，在中央农村工作会议上的讲话

耕地红线要严防死守

耕地是粮食生产的命根子。要强化地方政府主体责任，完善土地执法监管体制机制，坚决遏制土地违法行为，牢牢守住耕地保护红线。

——2019年3月8日，参加十三届全国人大二次会议河南代表团审议时强调

耕地是我国最为宝贵的资源。我国人多地少的基本国情，决定了我们必须把关系十几亿人吃饭大事的耕地保护好，绝不能有闪失。要实行最严格的耕地保护制度，依法依规做好耕地占补平衡，规范有序推进农村土地流转，像保护大熊猫一样保护耕地。

——2015年，对耕地保护工作作出重要指示强调

调动和保护好“两个积极性”

国家要加大对粮食主产区的支持，增强粮食主产区发展经济和增加财政收入能力，实现粮食主产区粮食生产发展和经济实力增强有机统一、粮食增产和农民增收齐头并进。

——2015年7月16日，在吉林考察调研时强调

稳定发展粮食生产，一定要让农民种粮有利可图、让主产区抓粮有积极性。这方面，既要发挥市场机制作用，也要加强政府支持保护。

——2013年12月23日，在中央农村工作会议上的讲话

搞好粮食储备调节

设立常平仓是我国的传统，在稳市、备荒、恤农方面具有重要作用。我国地域广阔，国家粮食储备适当多储一点、多花一点钱，安全系数高一点是必要的，但也要讲性价比、讲效率效益。政府也不能完全包揽，要调动市场主体收储粮食的积极性，有效利用社会仓储设施进行储粮。

——2013年12月23日，在中央农村工作会议上的讲话

要管好用好储备粮，这是保百姓饭碗的粮食，不能平时老说库盈囤满，真到急用时却拿不出来。古今中外这方面教训多得很！《诗经》中就有“硕鼠硕鼠，无食我黍”的句子。近年来，国家粮库里出的案子不少，对违法违纪案件要严肃查处，决不能任由“粮耗子”折腾糟蹋。

——2013年12月23日，在中央农村工作会议上的讲话

中央和地方要共同负责

保障国家粮食安全，中央义不容辞，承担首要责任。中央财政要从重大水利设施建设、中低产田改造、科技创新推广、信息化服务、市场体系完善、农产品质量安全、主产区转移支付等方面，加强对粮食生产的支持。各级地方政府要树立大局意识，增加粮食生产投入，自觉承担维护国家粮食安全责任，不能把担子全部压到中央身上。

——2013年12月23日，在中央农村工作会议上的讲话

为什么要坚持“米袋子”省长负责制？就是各地都要行动起来，共同加强粮食生产能力、储备能力、流通能力建设，切实保护耕地。当然，我们要保护好地方政府抓粮积极性，要强化对主产省和主产县的财政奖补力度，逐步建立健全对主产区的利益补偿机制，保障产粮大县重农抓粮得实惠、有发展，不能让生产粮食越多者越吃亏。

——2013年12月23日，在中央农村工作会议上的讲话

善于用好两个市场、两种资源

在国内粮食生产确保谷物基本自给、口粮绝对安全的前提下，为了减轻国内农业资源环境压力、弥补部分国内农产品供求缺口，适当增加进口和加快农业走出去步伐是必要的，但要把握好进口规模和节奏，防止冲击国内生产，给农民就业和增收带来大的影响。

——2013年12月23日，在中央农村工作会议上的讲话

我国农业走出去往哪里去、以什么方式进行开发、生产出的农产品如何利用等问题，都要作过细的研究。进口也要注意安全，一是物种安全，二是不要形成垄断，被对方卡脖子。

——2013年12月23日，在中央农村工作会议上的讲话

高度重视节约粮食

餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识，今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。

——2020年8月，对制止餐饮浪费行为作出重要指示

浪费之风务必狠刹！要加大宣传引导力度，大力弘扬中华民族勤俭节约的优秀传统，大力宣传节约光荣、浪费可耻的思想观念，努力使厉行节约、反对浪费在全社会蔚然成风。各级党政军机关、事业单位，各人民团体、国有企业，各级领导干部，都要率先垂范，严格执行公务接待制度，严格落实各项节约措施，坚决杜绝公款浪费现象。要采取针对性、操作性、指导性强的举措，加强监督检查，鼓励节约，整治浪费。

——2013年1月17日，在新华社《网民呼吁遏制餐饮环节“舌尖上的浪费”》材料上的批示

(责编：李轶群、许晓华)