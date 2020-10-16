千万人口城市的全员核酸检测如何在5天内基本完成？

新华社青岛10月15日电 题：千万人口城市的全员核酸检测如何在5天基本完成？——青岛全员核酸检测观察

新华社记者张旭东、杨文、闫祥岭

新增新冠肺炎确诊病例4例、无症状感染者5例……10月12日，青岛疫情引起广泛关注。

作为一座千万级人口大城市，青岛市果断启动全员核酸检测，坚决捍卫国内来之不易的疫情防控成果。截至15日8时，青岛市完成核酸检测采样超过994万份，已出结果超过764万份，均无新增阳性样本。如此大规模的核酸检测，如何能在短短5天内完成？

兄弟城市与青岛共战“疫”

“市南区163个检测点，5:30-23:00检测”“市北区130个检测点，都在这些地方”……12日以来，青岛各个区市陆续公布并不断更新辖区检测点和检测时间等信息。一些微信公众号推出了“亲，你完成核酸检测了吗？”等温馨提示，发起广泛社区动员。

在青岛市李沧区世园街道毕家上流社区百果山游客服务中心广场，百余名居民在检测点的帐篷前排好队，10个人填一张表，每批次进10个人；在青岛大学医学院体育场，学生们绕着田径场排成半弧形队伍。

“小朋友，张大嘴，不要害怕。”在青岛下辖的胶州市三里河街道水岸府邸社区检测点，42岁的医护人员苏苗正蹲着为一名儿童采集咽拭子，她说：“小朋友比较害怕，所以要一边安慰，一边集中注意力精准取样，争取一次成功。”

为力保5天内完成全员核酸检测，实现早发现、早处置，不少检测点从清晨运行至深夜。12日，苏苗从14时一直忙到23时以后。“她们穿着防护服比较闷热，出的汗都流到脚底了。”检测点负责人苑萍说。

青岛全员核酸检测，对口协作迅速行动——

青岛市政府办公厅副主任陈万胜介绍，山东省统筹安排淄博、烟台、潍坊、威海、日照5个地市与青岛5个区开展对口协作，接收核酸样本进行检测；增派7支、210人的核酸检测队伍，携带28套核酸检测设备和5.6万份试剂支援青岛；从山东省其他地市组织了1000余人的核酸采样队支援样本采集工作。

在东西部扶贫协作中与青岛市城阳区对口的甘肃省陇南市成县，13日派出一支50名医护人员组成的医疗队支援，抵达青岛2小时后，即投入社区核酸检测采样中。

外地支援人员加上本地抽调医务人员，在青岛开展全员核酸采样检测的医务人员达上万名。

从“人跟人”到“一米线”

核酸检测刚启动时，部分检测点出现了人员密集现象。对此，青岛进一步充实检测力量，科学布局检测点，加强现场秩序维护。

随着检测力量补充，检测站点不断增加，目前全市有4000多个固定检测点。一些检测点在地上贴了一米线，让居民有序间隔排队。期间，青岛主城区内的5个区统筹安排了2万余名志愿者，在采样现场开展信息登记、秩序维持等工作。志愿者主要由民警、机关干部和自发群众等组成。

13日晚，在青岛市李沧区浮山路福林苑社区，由于广场高射灯光条件有限，退役军人郑松拿着手电筒为登记人员打灯近6小时。“突然启动全员核酸检测，肯定有很多预想不到的困难，但大家都携起手来就都不是困难。”他说。

从坐下来、摘掉口罩，到张开口做完咽拭子采集，这个过程一般不到一分钟时间。最耗时的是信息登记环节。为提高效率，市南区云南路社区等将手工登记市民信息改为二维码扫描，大大减少了排队时间。

截至14日24时，青岛市市南、市北等5区的全员核酸检测基本完成，结果均为阴性。这标志着主城区的全员核酸检测进入扫尾阶段。

对部分行动不便、无法到采集点的居民，青岛市专门安排了上门采样服务。一批检测人员从固定检测点迅速转战到流动检测点，从淄博前来支援的医护人员杜晓旋便是其中一个。“我父亲81岁了，行动非常困难，上门采样真帮了大忙。”青岛市市北区辽源路街道林振茂老人的儿子说。

科技赋能大规模核酸检测

青岛市在此次全员核酸检测中采用了“10合1混采检测技术”，也就是将10个人的样本混在一起，只检一次。“如果一份10合1的样本是阳性，我们会第一时间通知这10个人立即进行单独隔离，并对这10个人分别进行单采单检，从而确定阳性样本的携带者。”青岛市疾控中心副主任张华强说。

据介绍，“10合1混采检测技术”是在大连抗击疫情实战中紧急研发的，大幅提高了检测效率，能在应急处置中对非重点地区多筛查、早确诊，尽快恢复生产生活秩序方面发挥重要作用。

在提高采集效率同时，青岛着力提升样本检测能力和效率。14日，青岛华大“火眼”实验室升级扩建完成，增加了27台自动化核酸提取仪和61台核酸检测核心设备，设计日检测通量由每日2000单管提升至每日4万单管，通量提升20倍。

作为青岛工业互联网平台的核心力量，海尔卡奥斯迅速与各区市防疫物资保障组对接物资需求，及时解决了一个城区10万套病毒采样管和咽拭子短缺等问题。