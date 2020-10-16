“大家携起手来就能战胜困难”——青岛全员核酸检测见闻

新华社青岛10月15日电（记者杨文 张旭东 闫祥岭）作为一座千万级人口城市，青岛市在11日疫情发生后果断启动全员核酸检测，医务工作者、社区工作者和志愿者们走街串户，实现不漏一人、应检尽检。

“大哥，我们是来做核酸检测的，麻烦开一下门。”14日上午，青岛市城阳区东田社区党总支书记孙丕竹和社区的其他工作人员，为行动不便的老人和因伤不便活动的市民上门入户检测。

“你们辛苦了，快请进。”开门的市民王先正，因身体有疾病，多年来不能正常走动。仅用几分钟，工作人员便完成了信息登记和采样。“我腿脚不利索，出门不方便，谢谢你们上门来给我们做检测。”王先正说。

近几日，孙丕竹和同事们日夜工作。11日，东田社区接到了全员核酸检测的通知。时间紧、任务重，孙丕竹和社区办公室主任廉秀娟等同事加班加点，为布置检测点一直工作到凌晨2点。

“入户，我们也叫‘扫楼’。随着‘扫楼’工作的推进，今天中午，社区所有人员的核酸检测就能完成了。”孙丕竹说。

不少核酸检测工作人员表示，工作的顺利推进得益于市民的有力配合。“如果没有市民的配合，我们不能在这么短时间完成这么大工作量的检测。”孙丕竹说。记者采访的多位市民也表示，他们愿意配合核酸检测，“为了自己的健康，也是为了他人的健康。”

在这次青岛全员核酸检测工作人员中，有不少是志愿者。“张嘴，啊——好了。”打开病毒采样管，然后用咽拭子蘸一下受检测者的咽喉部，再把咽拭子插到采样管里，不到一分钟，志愿者苏苗完成了对一位市民的核酸检测采样工作。

苏苗是从业多年的内科医师。她从12日14时就开始为市民采样，当天一直忙到23点。她告诉记者，自己的丈夫是一名警察，承担着维持采样秩序的任务。“大家都很拼，我作为医务人员，能为青岛防疫贡献一点力量，累一点也是值得的。”她说。

社区工作人员也在积极协助开展核酸检测工作。12日，青岛市李沧区浮山路福林苑社区公益性岗位工作人员郑松一大早就开始往检测点运送防疫物资，一直忙到17点。天色渐晚，由于广场高射灯光条件有限，郑松便拿着手电筒为登记人员打灯照明近6小时，回家时已是23点多。

“我也是为了不让大家等候时间太长，就从居委会那里借了一个手电筒帮助照明。”郑松说，自己是一名退伍军人，“平时哪里有需要，我就去哪里。突然启动这项检测工作，肯定有很多预想不到的困难，但大家携起手来就能战胜困难。”

截至15日15时30分，青岛已采样10468745份开展核酸检测，已出结果8844565份，除已公布的确诊病例外，尚未发现新的阳性样本。