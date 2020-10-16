冲锋，夺取脱贫攻坚战全面胜利

决战决胜，全力冲刺。云南省昭通市靖安新区就业中心里，工作人员忙着为搬迁贫困户联系就业岗位。新区临时党工委书记周祥说：“解决好搬迁群众生计，打赢脱贫攻坚战，越到最后越要加油干！”

脱贫路上，奋力奔跑。“每天都不闲着，在扶贫微工厂赶订单，好日子是奋斗出来的，不拼咋行？”河北省魏县脱贫户孙巍巍每天忙得团团转，但脸上洋溢着幸福的笑容。

2020年不平凡，脱贫攻坚收官之年遭遇疫情、灾情影响，各项工作挑战更大、任务更重。3月6日，习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上强调：“到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫，是党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现，没有任何退路和弹性。这是一场硬仗，越到最后越要紧绷这根弦，不能停顿、不能大意、不能放松。”

从西海固到“三区三州”，从乌蒙山区到秦巴腹地，脱贫攻坚一线的广大干部群众奋力冲锋，以更大决心、更强力度发起总攻，脱贫攻坚战全面胜利在望，千百年来困扰中华民族的绝对贫困问题即将历史性地画上句号。

做好“必答题”，攻克最后的贫困堡垒

党的十八大以来，我国书写了人类反贫困历史上的伟大奇迹，贫困人口从2012年年底的9899万人减到2019年年底的551万人。如今，52个未脱贫县咬定目标，绷紧弦、加把劲，全力攻克最后的贫困堡垒。

西吉县是宁夏最后一个未摘帽贫困县，饮水安全是挂牌督战的重点。一支支队伍进村，建泵站、修水池、换水源，一刻不停步，一天不耽误。到8月底，全县农村自来水普及率稳定在99%以上，水质100%达标。“真没想到，甘甜的自来水能流进家里！”红耀乡红耀村村民柳志俊满脸幸福。

截至目前，“三保障”和饮水安全全部实现，西吉县马上将翻越最后的贫困大山。

3893元、4092元、7810元……看着墙上表格里马红星家的收入逐月增长，甘肃省西和县洛峪镇马河村包村干部郝斌长舒了一口气。今年3月入户排查发现，马红星受疫情影响无法及时外出务工，干部们迅速帮他联系就业岗位，老马家收入有了着落。

对标脱贫标准，瞄准问题，靶向解决。马河村无法外出务工的，安排公益岗位；看病、上学开支大的，兜底到位……“看着一个个贫困户脱了贫，未脱贫户对账销号全面清零，心里格外踏实。”郝斌说。

晚上，四川省凉山彝族自治州越西县城北感恩社区，社区党总支副书记罗保才带队搞入户调查。“只要搬迁贫困群众过上好日子，我们再苦再累也值。”罗保才说。

凉山州尽锐出战，综合帮扶工作队全覆盖，工作专班挂牌督战；跟时间赛跑，易地扶贫搬迁群众6月底前全部入住，贫困群众9月底前收入全部达标。

在一个个贫困地区，广大扶贫干部以冲刺状态跑出决胜姿态：全国52个挂牌督战县，较真碰硬“督”，真抓实干“战”，冲锋、总攻，一个个最后的贫困堡垒被攻下。截至8月底，全国贫困人口“三保障”和饮水安全存量问题都已全部解决。

答好“加试题”，不折不扣完成好脱贫硬任务

“其作始也简，其将毕也必巨。”在决战脱贫攻坚的当口，一个个挑战不期而至。

“疫情对脱贫攻坚带来影响，但不会改变我们完成任务的决心和信心。脱贫攻坚目标不动摇，标准不改变，要确保高质量完成。”国务院扶贫办主任刘永富表示。

关山万千重，相与克时艰。把疫情、灾情影响降到最低，全力答好“加试题”，广大干部群众越是艰险越向前。

——战疫又战贫，冲锋一线挑重担。

疫情来袭，江西赣州市赣县区清溪村驻村工作队挺身而出，做好疫情防控工作的同时，实实在在抓好脱贫工作：代购农资，将农技员请进村务微信群指导，不误春耕；务工就业受阻，引导村民发展“短平快”产业增加收入。

疫情防控不断档，脱贫攻坚不停顿，两手硬换来两手赢：丰收的脐橙成了“脱贫果”，村里的贫困户户均增收3万元；茶树菇打开“致富伞”，带动56名贫困群众就业。

——家门通厂门，就业扶贫稳饭碗。

受疫情影响，春节后，河南洛宁县东宋镇郭村贫困户张红勋外出务工遇到困难。关键时刻，县里及时开辟绿色通道，优先支持贫困劳动力务工就业，驻村第一书记童红涛对接劳务公司，联系车辆点对点接送，张红勋和儿子及时返岗复工。

截至9月底，全国外出务工贫困劳动力相当于去年全年的107.52%，贫困群众增收脱贫的“基本盘”稳住了。

——田间连餐桌，产销对接解“卖难”。

去年冬天，四川省西充县仁和镇蚕丝山村贫困户冯星德种了满园子蔬菜。今年，受疫情影响，蔬菜“压”在了地里，老冯心急如焚。

紧要关头，全县79支驻村工作队和830支社区党员先锋队站了出来，联合县电商协会，积极开展代销代购，冯星德的蔬菜及时销了出去。

各地创新形式强化产销对接，利用“互联网+”拓宽渠道，举办消费扶贫活动“带货”，组合拳出手，换来扶贫产品顺畅销售，目前中西部22个省份共认定11.6万个扶贫产品，销售额达到1715亿元。

——挡风又遮雨，不让农户因灾致贫返贫。

今年入汛后，我国多地发生洪涝地质灾害。进入8月，安徽怀远县殷尚村贫困户邵东民愁眉不展——他种植的黄蜀葵，枝歪了，花谢了。扶贫工作队第一时间组织党员和志愿者下地，清沟沥水、固苗扶枝，抗灾帮扶及时有效，邵东民的黄蜀葵又获丰收。

为防止因灾致贫返贫，各地各部门指导受灾群众及时补种、改种，把损失减少到最低；及时解决受灾贫困群众的住房和饮水安全，对因灾损失较大的纳入防止返贫监测，及时开展帮扶。

巩固成果，高质量打赢收官战

全面完成脱贫攻坚目标任务，既要消除贫困存量，又要防止贫困增量。各地不松劲、不懈怠，把提高脱贫质量、巩固脱贫成果放在重要位置，全面打好收官战。

——强产业带就业，自主脱贫能力更强。

这两天，江西万安县潞田镇寨下村脱贫户王才英忙着给油茶树除草、施肥，“技术入户，我也成了‘明白人’，油茶苗越长越壮实。”

产业脱贫，技术先行。今年王才英参加了5次油茶种植管护技术培训，遇到自己解决不了的难题，就预约专家上门指导。王才英爽朗的笑声里透着自信，“油茶进入盛产期，一亩能挣上万元，有了这绿色银行，好日子妥妥的。”

端起产业碗，吃上技术饭，贫困群众自主脱贫能力更强。建档立卡贫困人口中，超九成得到了产业扶贫和就业扶贫支持，2/3以上主要靠外出务工和发展产业脱贫。

——乐业又安居，生活更有奔头。

坐在新房敞亮的客厅里，拿到9月份的3500元工资，河南封丘县姚庄村村民朱济芳高兴得合不拢嘴，“新家过条马路就是工厂，挣钱顾家两不误，这日子甜着哩！”

在封丘县，2万多滩区群众受益于扶贫搬迁。县里配建标准化厂房，引进劳动密集型企业，许多农民实现了就近就业。

从忧居到安居，从下田到上班，从熬日子到奔日子……全国近千万贫困人口“挪穷窝”，900多万搬迁人口得到了后续扶持，超过90%有劳动力的搬迁家庭至少一人就业。

——筑牢防贫坝，脱贫稳定性更高。

前不久，一场大病把河北巨鹿县后辛庄村郅辛国一家拖至返贫边缘。防贫网格员及时拉响“警报”，唤来一系列暖心帮扶：“防贫保”主动找上门，赔付2.2万多元；村里为两口子办了低保，每月470元；光伏扶贫入股，每年分红3000元。“这下脱贫稳稳的！”算起帮扶账，郅辛国的眼里闪着泪花。

脱贫不松劲，防贫抓得紧，全国各地建立完善防止返贫监测和帮扶机制，提前预警，遇困即扶，确保贫困群众稳定脱贫。让我们凝聚起全党全社会的磅礴伟力，向着夺取脱贫攻坚战全面胜利奋力冲锋，坚决完成消除绝对贫困这项对中华民族、对人类都具有重大意义的伟业！

《 人民日报 》（ 2020年10月16日 07 版）