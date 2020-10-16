西藏历史性消除绝对贫困

本报拉萨10月15日电 （记者申琳、鲜敢）15日上午，国务院新闻办公室在拉萨召开西藏脱贫攻坚新闻发布会，介绍深入贯彻新时代党的治藏方略、西藏历史性消除绝对贫困等情况。

截至2019年底，西藏全部贫困县区实现摘帽，62.8万建档立卡贫困人口“清零”，贫困发生率降为“0”，贫困人口人均纯收入从2015年的1499元增加到2019年的9328元，脱贫攻坚群众满意度达99%以上。

“我区脱贫攻坚取得的重大胜利，是习近平总书记关于扶贫工作和西藏工作重要论述在西藏的成功实践，是社会主义制度优越性在西藏的有力体现，是党的民族政策在西藏的生动展示。”在发布会上，西藏自治区党委书记吴英杰动情地说。

由于自然条件和历史原因，西藏是脱贫攻坚之初全国贫困发生率最高、扶贫成本最高、脱贫难度最大的深度贫困地区。到2015年底，西藏74个县区均为国家级贫困县，建档立卡贫困人口59万人，贫困发生率为25.32%。

党中央历来高度重视西藏工作、深切关怀西藏各族人民，特别是改革开放以来，先后召开七次西藏工作座谈会，每次都结合西藏发展实际出台特殊政策举措，推动西藏发展。近年来，西藏坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，先后制定出台70多个脱贫攻坚政策文件，坚持“五级书记”抓扶贫、党政“一把手”脱贫责任制和干部“四包”制度，坚守“两不愁三保障”底线标准，多措并举推进脱贫攻坚。

2016年以来，西藏累计投入398.9亿元，实施产业扶贫项目2984个，带动23.8万贫困人口脱贫，受益群众超过84万。965个易地扶贫搬迁安置区（点）全部竣工，26.6万人已全部搬迁入住。高校毕业生就业率保持在90%以上，培训贫困家庭劳动力17.63万人次，转移就业34.05万人次。11万建档立卡贫困对象被纳入最低生活保障兜底，实现应保尽保。9批选派干部19.3万余人次开展驻村帮扶工作。落地援藏项目313个，到位援藏资金195.2亿元。

《 人民日报 》（ 2020年10月16日 06 版）