人民时评：消费回暖折射经济新气象

从高寒之地到热带岛屿，从西北大漠到江南水乡，交通站点人流涌动，各大景区游人如织，商业街区人气火爆……国庆中秋假期，中国大地上舒展开一幅旅游热、消费旺、市场暖的动人画卷。数据显示，8天假期，全国共接待国内旅客6.37亿人次，实现国内旅游收入4665.6亿元，全国零售和餐饮重点监测企业销售额约1.6万亿元，日均销售额同比增长4.9%。在新冠肺炎疫情常态化防控背景下，黄金周闪亮的消费数据，折射出中国经济的强劲复苏态势。

假期向来是观察消费活力和经济态势的一个窗口。透过今年的国庆中秋假期，世界看到了中国经济的强劲韧性和光明前景。面对突如其来的新冠肺炎疫情，探亲、旅游、休闲等消费需求受到抑制。而国庆中秋假期，为各类消费需求集中释放提供了难得的契机。在广州市北京路步行街，假期首日便吸引游客超过40万人次。传统消费不断突围的同时，消费新业态更是风生水起、加速涌现，推动国民经济快速复苏。贵州利用直播平台加快“黔货出山”，新疆若羌县果农通过直播带货日均销售瓜果16万元。网络购物、直播带货、网上订餐、定制旅游等新消费形态订单量快速增长，成为今年国庆中秋假期的一个亮点。传统消费的提质升级，新兴消费的茁壮成长，推动整个消费市场回暖，带动经济态势进一步复苏企稳。

国内消费掀起热潮，离不开市场供给的持续优化。这个假期，位于沪宁高速公路江苏苏州段的阳澄湖服务区引来大量游客“打卡”，司机和乘客们在休息之余可以观看昆曲表演，参观园林景观，购买文创商品。高速服务区化身旅途“新景点”，成为优化服务、创新供给的一个生动案例。各地、各景区和商圈纷纷优化市场供给，既拓展了消费空间，让消费潜能进一步释放，同时也折射出我国道路交通、信息网络等基础设施补短板成效显著，为实现高质量发展蓄力。来自一家旅游平台的数据显示，长假期间，三线及以下城市的酒店预订量同比增长超55%，大交通出票量同比增长超35%，增速均超过整体水平。在交通物流及信息技术不断完善的带动下，消费力量持续向下沉市场扩容，更庞大的消费潜力正在被激发出来。

消费市场重现火热，市场供给不断优化，彰显出我国超大市场规模优势和巨大的内需潜力。巨量人口的安全有序流动，见证统筹疫情防控和经济社会发展的强大治理能力。事实证明，中国经受住了疫情大考的压力测试，展现了欣欣向荣的发展新气象。根据世界银行最新发布的报告预测，今年中国经济增速将达2%，比6月初的预测上调1个百分点。中国成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体。有外媒点评，“中国经济复苏是全球的成功案例，世界比以往更需要中国”。

未来一个时期，国内市场主导国民经济循环特征会更加明显，经济增长的内需潜力会不断释放。需求端的繁荣景象，将向上传导至生产端企业，从而更好地促进国民经济循环，支撑中国经济这艘巨轮行稳致远。我们坚持供给侧结构性改革这条主线，扭住扩大内需这个战略基点，不断构建新发展格局，一定能更好发挥国内超大规模市场优势，为我国经济发展增添动力，为世界经济走向复苏贡献力量。

《 人民日报 》（ 2020年10月16日 05 版）