阿婆走几百米便气喘  一查竟是肺栓塞

73岁的王婆婆年轻时身体一直很好，退休后带孙子、外地游玩都活动自如。然而，近几个月来，她走个几百米、爬两三层楼梯后便气喘吁吁，到当地医院反复检查，还做了胸部CT平扫、心脏彩超都未发现异常。这到底是怎么回事？

医生反复追问病史得知，因家人病逝，王婆婆近期心情低落，于是考虑她可能是心因性呼吸困难。但经过一个阶段的抗焦虑药物治疗，她活动后呼吸困难的症状仍未见明显好转，活动耐量进一步下降。

为了明确诊断，王婆婆到广医一院找呼吸内科肺血管专业组刘春丽教授求助。刘春丽听完王婆婆病史，又为她做了更为详细的检查，发现她反复活动后呼吸困难、血氧偏低、D二聚体升高。“这很可能是肺栓塞！”刘春丽判断。随后，医生通过肺动脉静脉CT造影检查，果然发现王婆婆右上肺动脉、右下肺动脉多发血栓。

王婆婆接受了抗凝治疗，病情很快便有好转。王婆婆和家人心里的石头终于落地了：原来不是“心事”，而是栓塞惹的祸！

静脉血栓危害不可忽视

刘春丽指出，静脉血栓栓塞症（VTE）包括深静脉血栓形成（DVT）和肺栓塞（PE），是全球第三常见的心血管疾病。据国外文献报道，VTE年发病率为2/1000，我国VTE流行病学研究表明从2007年到2016年，PE发病率从1.1/10万人攀升到6.3/10万人，且住院后新发VTE病例数逐年增加。因临床表现不明显，VTE漏诊误诊率高，被称为“沉默杀手”。

深静脉静脉血栓形成后，可以导致皮肤发红、肢体局部疼痛、不对称性肢体肿胀，病程长的患者可逐渐进展为血栓后综合征，表现为下肢水肿色素沉着、湿疹、静脉曲张，严重者出现下肢溃疡等。血栓也可以通过血液循环回流到右心室，随后从右心室泵入肺动脉血管形成肺栓塞，出现胸痛、咯血、呼吸困难等，严重的甚至可出现血压下降、休克甚至死亡。

日常避免久坐久站

长时间因住院、手术（骨科手术尤多见）及长途旅途限制运动的人群，肥胖，有易栓症家族史，妊娠，75岁以上高龄人群，肿瘤，急性感染，长期使用激素治疗，呼吸衰竭，心脏衰竭等人群更容易得血栓。

专家提醒，预防血栓，日常应避免久坐久站，持续4小时不动血栓风险明显增加。另外，还应注意饮食，控制血压血糖血脂、控制原发疾病如肿瘤。而对于静脉血栓高危人群（骨科手术后患者、长途飞行乘客、司机、营业员等），建议穿弹力袜预防静脉血栓，条件许可情况下可使用间歇充气加压装置泵和足底静脉泵进行预防，实在必要时也可考虑启动预防性抗凝治疗。（全媒体记者翁淑贤 通讯员韩文青）